Am Samstagabend herrschte in der Primetime für alle Fußballfans Flaute: Kein Spiel war zwischen 20 und 23 Uhr zu sehen. Das gab dem Ersten die Möglichkeit, mal auf keine Krimi-Wiederholung zu setzen, sondern auf neues Programm. Und so schickte man das "Schlagerbooom Open Air" mit Florian Silbereisen on Air, für den Sender hat sich das - trotz Rekordhitze in Deutschland - als gute Idee erwiesen. 3,37 Millionen Menschen sahen zu und machten den Sender so zum Marktführer in der Primetime, der Marktanteil lag bei 21,1 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Stadionshow aus Österreich sogar wieder zulegen können, damals sahen 3,13 Millionen Menschen zu - so wenige wie nie zuvor. Auch damals drückten die hohen Temperaturen auf die Reichweiten. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren erzielte Florian Silbereisen am Samstag gute 10,9 Prozent Marktanteil, 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus dieser Altersklasse.

Das "Schlagerbooom Open Air" ging erst um 20:30 Uhr auf Sendung, weil Das Erste die 15 Minuten davor mit einem "Brennpunkt" zur extrem Hitzewelle in Deutschland füllte. Das war extrem erfolgreich: 3,97 Millionen Menschen sahen sich die Sendung an, nachdem die "Tagesschau" zuvor noch 4,14 Millionen informierte. Während die Sondersendung beim Gesamtpublikum starke 23,1 Prozent Marktanteil holte, waren beim jungen Publikum sogar noch bessere 27,2 Prozent drin.

Das ZDF zeigte zur besten Sendezeit einen alten "Wilsberg"-Fall und erreichte damit ebenfalls gute 17,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, 3,01 Millionen Menschen sahen zu. Richtig aufdrehen konnte man dann aber schließlich ab 23 Uhr, als man das WM-Spiel zwischen Kroatien und Ghana übertrug. Hier stieg die Reichweite auf 3,54 Millionen, die Marktanteile lagen bei 30,4 (gesamt) und 40,0 Prozent (14-49). Die Vorberichterstattung erreichte zuvor nur 1,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 12,0 und 14,5 Prozent.

Als die Mainzer in der Nacht noch das Spiel zwischen Portugal und Kolumbien übertrugen, lagen die Marktanteile auf einem ähnlichen Niveau. Die Reichweite betrug zwischen 1:30 Uhr und dem Ende der offiziellen Quotenmessung der AGF für den Tag um 3 Uhr 1,40 Millionen. Das ZDF kam so auf Tagesmarktanteil in Höhe von 16,6 (gesamt) und 14,9 Prozent (14-49), damit stand man an der Spitze der Quotencharts, ebenso wie bei den 14- bis 59-Jährigen, wo man 13,5 Prozent holte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;