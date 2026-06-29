Auch wenn das Abendspiel der Fußball-WM im Ersten lief, blickt das ZDF auf einen überaus erfolgreichen Sonntag. Das zeigt sich vor allem mit Blick auf die Tagesmarktanteile beim Gesamtpublikum: Während Das Erste auf 16,1 Prozent kam, erzielte das ZDF ebenfalls starke 14,8 Prozent. Und anders als die Privatsender, blieben die Mainzer auch in der Primetime nicht chancenlos.

So erreichte "Das Traumschiff" trotz Wiederholung um 20:15 Uhr im Schnitt 3,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem Marktanteil von 17,4 Prozent entsprachen, ehe das "heute-journal" noch 3,46 Millionen Menschen im Zweiten hielt. Eine weitere "Traumschiff"-Folge kam zudem gegen 22 Uhr noch auf 2,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Bemerkenswert: Bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich die Reihe zum Start in den Abend mit einem Marktanteil von 7,0 Prozent noch klar vor ProSieben, RTL & Co. Nach dem "Schlagerbooom"-Erfolg vom Samstag gab's am Sonntag somit gleich den nächsten Silbereisen-Hit im TV.

Und auch tagsüber stimmten die Quoten des Senders über weite Strecken hinweg. Nachdem zwei WM-Partien in den Nacht- und Morgenstunden für hohe Marktanteile sorgten, war zur Mittagszeit auf den "ZDF-Fernsehgarten" Verlass. Trotz hochsommerlicher Temperaturen stellte die Live-Show mit 1,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Saison-Rekord auf und trieb den Gesamt-Marktanteil auf starke 20,5 Prozent. Immerhin 10,7 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen.

Bei "Waldis Welt" waren danach noch 1,62 Millionen Menschen dabei, die 15,5 Prozent Marktanteil nach sich zogen, ehe das "Duell der Gartenprofis" schließlich von 1,63 Millionen gesehen wurde. Im weiteren Verlauf sorgten dann auch Wiederholugen von "Rosenheim-Cops" und "Der Alte" für Marktanteile von 15 Prozent. Die "heute"-Nachrichten um 19:00 Uhr wiederum kamen auf 2,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 18,5 Prozent, "Berlin direkt" lag ebenso wie "Terra X" nur knapp dahinter.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;