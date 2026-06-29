Die Nachgewichtung der Reichweite des zweiten WM-Vorrundenspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist geringfügig höher ausgefallen als beim Auftaktspiel gegen Curaçao. Am Ende blieb die ZDF-Übertragung der Partie zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste allerdings unterhalb der Marke von 19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern - wenn auch nur knapp. Durchschnittlich 18,93 Millionen Fans verfolgten das Spiel letztlich im ZDF, durch zeitversetzte Nutzung kamen somit nachträglich noch einmal 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu.

Damit blieb die Reichweite deutlich unter jener des Auftaktspiels zurück. Das hatte einige Tage zuvor im Ersten sogar mehr als 24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher gelockt - allerdings auch zu einer aus deutscher Sicht attraktiveren Anstoßzeit. An den Marktanteilen der Partie gegen die Elfenbeinküste änderte sich durch den Nachschlag letztlich fast nichts: Sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Wert um jeweils 0,2 Prozentpunkte niedriger aus als zunächst ausgewiesen. 71,9 Prozent waren es dadurch insgesamt und sogar 78,3 Prozent beim jungen Publikum.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDFsportstudio live-FIFA WM 2026: Deutschl.-Cote d’Ivoir 20.06.

22:00 18,93

(+0,66) 71,9%

(-0,2%p.) 6,27

(+0,29) 78,3%

(-0,2%p.) heute journal / Wetter 20.06.

22:54 17,44

(+0,54) 67,2%

(-0,2%p.) 5,98

(+0,24) 76,6%

(-0,1%p.) ZDFsportstudio live-FIFA WM 2026: Moderation 20.06.

21:47 14,30

(+0,42) 61,0%

(-0,2%p.) 4,70

(+0,20) 71,8%

(-0,1%p.) Nuhr im Ersten XXL 18.06.

23:06 1,67

(+0,29) 17,7%

(+1,9%p.) 0,15

(+0,02) 7,4%

(+0,6%p.) ZDFsportstudio live-FIFA WM 2026: Portugal-DR Kongo 17.06.

19:01 6,70

(+0,28) 33,4%

(+0,6%p.) 1,78

(+0,10) 46,0%

(+0,9%p.) Fußball-WM 2026: Belgien - Ägypten 15.06.

21:00 7,17

(+0,20) 33,6%

(+0,1%p.) 2,30

(+0,12) 46,1%

(+0,6%p.) ZDFsportstudio live-FIFA WM 2026: Moderation 17.06.

21:51 5,94

(+0,20) 37,3%

(+0,2%p.) 1,74

(+0,09) 46,9%

(+1,2%p.) ZDFsportstudio live-FIFA WM 2026: England-Kroatien 17.06.

22:00 7,11

(+0,20) 43,5%

(-0,1%p.) 2,09

(+0,10) 51,6%

(+0,9%p.) Tagesthemen 15.06.

21:50 7,13

(+0,19) 32,3%

(+0,2%p.) 2,23

(+0,12) 43,8%

(+0,8%p.) heute journal / Wetter 17.06.

22:52 6,73

(+0,18) 41,2%

(-0,1%p.) 2,06

(+0,09) 52,8%

(+0,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 15.06.-21.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Das zweite WM-Gruppenspiel war zugleich der größte Gewinner mit Blick auf die zeitversetzte Nutzung - gefolgt vom "heute-journal", das sich in der Halbzeitpause um 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf 17,44 Millionen steigerte, sowie die Rahmenberichterstattung. Mit den WM-Spielen zwischen Portugal und dem Kongo, Belgien und Ägypten sowie England und Kroatien fanden sich außerdem noch drei weitere Abendspiele in den Top 10 mit der größten Nachgewichtung wieder. Ebenfalls im Ranking sind zwei Ausgaben von "Tagesthemen" und "heute-journal", die in diesen WM-Umfeldern ausgestrahlt wurden.

Abseits der WM schaffte nur ein einziges Format den Sprung in die Hitliste: "Nuhr im Ersten XXL" legte nachträglich um 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf 1,67 Millionen zu. Beim Gesamtpublikum erhöhte sich der Marktanteil um starke 1,9 Prozentpunkte auf 17,7 Prozent. Mit Blick auf den Marktanteils-Nachschlag war die Nuhr-Show sogar der größte Gewinner der Woche, gefolgt von "Markus Lanz" und "Inspector Barnaby". Bei den 14- bis 49-Jährigen setzten sich hier dagegen die ARD-Doku "Kassensturz - Kommunen vor dem Kollaps" und die ARD-Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" mit einem Plus von jeweils 2,4 Prozentpunkten an die Spitze.

Größte Zugewinne* bei Gesamtmarktanteil

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Nuhr im Ersten XXL 18.06.

23:06 1,67

(+0,29) 17,7%

(+1,9%p.) 0,15

(+0,02) 7,4%

(+0,6%p.) Markus Lanz 16.06.

22:45 1,37

(+0,15) 11,8%

(+1,0%p.) 0,23

(+0,06) 9,4%

(+1,8%p.) Inspector Barnaby 15.06.

23:23 0,84

(+0,10) 10,7%

(+0,8%p.) 0,04

(+0,02) 2,4%

(+1,2%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 18.06.

18:48 1,59

(+0,16) 9,9%

(+0,7%p.) 0,15

(+0,07) 5,6%

(+2,4%p.) ZDFsportstudio live-FIFA WM 2026: Portugal-DR Kongo 17.06.

19:01 6,70

(+0,28) 33,4%

(+0,6%p.) 1,78

(+0,10) 46,0%

(+0,9%p.) Grantchester 17.06.

22:32 0,60

(+0,09) 3,6%

(+0,5%p.) 0,02

(+0,00) 0,6%

(+0,1%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 19.06.

19:36 1,31

(+0,12) 8,1%

(+0,5%p.) 0,34

(+0,07) 14,0%

(+2,2%p.) Outrageous - Das Leben der Mitford-Schwestern 20.06.

20:14 0,20

(+0,09) 1,0%

(+0,4%p.) 0,05

(+0,02) 1,4%

(+0,5%p.) The Rookie 18.06.

20:15 0,38

(+0,08) 2,1%

(+0,4%p.) 0,09

(+0,02) 3,0%

(+0,5%p.) Outrageous - Das Leben der Mitford-Schwestern 20.06.

20:57 0,20

(+0,08) 1,0%

(+0,4%p.) 0,06

(+0,02) 1,5%

(+0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 15.06.-21.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer acht Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher immer montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;