Der Blick auf die größten Änderungen nach der endgültigen Gewichtung der Quoten ist für die Woche vom 22. bis 28. Juni ziemlich eintönig: Die neun zehn Plätze gehen allesamt an Das Erste, fast ausschließlich für WM-Übertragungen oder Sendungen im Umfeld der Spiele. Hier dürfte sich vor allem die Livestream-Nutzung niederschlagen, die Zahl derer, die sich ein WM-Spiel aufnehmen, um es einen Tag später nachzusehen, dürfte wohl nahe Null liegen.

Die Reichweite des Deutschland-Spiels gegen Ecuador erhöhte sich so nachträglich jedenfalls noch um 620.000 auf 19,08 Millionen - damit lag das Plus in etwa auf dem Niveau der anderen beiden Vorrundenspiele. Wichtig: Berücksichtigt wird hier lediglich die Nutzung des 24/7-Livestreams von Das Erste. Wer einen sogenannten "Event-Livestream" in der Mediathek aufgerufen hat, der explizit für das Deutschland-Spiel angelegt wurde, wird wiederum an anderer Stelle gezählt und taucht dann in den Programmmarken und bei Census+ auf - also an der Stelle, an der auch die zeitversetzte Streamingnutzung aufläuft, während die zeitversetzte Nutzung durch Festplattenrekorder in den endgültig gewichteten Quoten abgebildet wird - die derzeitige Aufteilung im AGF-Kosmos ist also leider etwas verwirrend.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Fußball-WM 2026: Ecuador - Deutschland 25.06.

22:00 19,08

(+0,62) 71,7%

(+0,2%p.) 6,53

(+0,28) 77,1%

(+0,4%p.) Tagesthemen 25.06.

22:50 18,19

(+0,48) 68,9%

(-0,3%p.) 6,40

(+0,22) 75,7%

(+0,4%p.) Fußball-WM 2026: Südafrika - Kanada 28.06.

21:00 7,36

(+0,23) 34,5%

(+0,1%p.) 2,23

(+0,09) 47,4%

(+0,3%p.) Tagesthemen 23.06.

22:52 6,39

(+0,23) 41,1%

(+0,1%p.) 1,96

(+0,13) 52,5%

(+0,7%p.) Tagesthemen 28.06.

21:50 7,28

(+0,22) 32,8%

(0,0%p.) 2,12

(+0,08) 43,3%

(+0,3%p.) Fußball-WM 2026: Argentinien - Österreich 22.06.

19:01 7,48

(+0,21) 35,1%

(-0,1%p.) 1,88

(+0,11) 44,5%

(-0,0%p.) Tagesschau 22.06.

19:55 7,59

(+0,20) 35,9%

(+0,0%p.) 1,81

(+0,10) 42,8%

(+0,1%p.) Fußball-WM 2026: Studio 25.06.

20:32 7,07

(+0,20) 38,2%

(-0,1%p.) 2,20

(+0,09) 53,5%

(+0,4%p.) Fußball-WM 2026: England - Ghana 23.06.

22:00 6,43

(+0,19) 41,2%

(+0,0%p.) 1,89

(+0,10) 51,5%

(+0,7%p.) Prisoner - Auf der Flucht 24.06.

23:31 0,96

(+0,17) 10,8%

(+1,3%p.) 0,25

(+0,03) 11,8%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 22.06.-28.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 00:00 und 23:59 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Der größte Nachschlag abseits des Fußballs ging an eine Folge von "Prisoner - Auf der Flucht": Die sechs Teile waren an zwei Abenden sehr spät im Ersten zu sehen und konnten nachträglich ihre Reichweite noch zwischen 110.000 und 170.000 steigern. Generell lag ansonsten die zeitversetzte Nutzung von TV-Inhalten auf sehr geringem Niveau - was nicht weiter verwunderlich ist: Für die alten Kamellen, die derzeit in Konkurrenz zur WM das Programm bestimmen, programmiert erwartungsgemäß kaum jemand den Festplattenrekorder.

Zu den wenigen Sendungen in Erstausstrahlung gehören "Die Bachelors" bei RTL - an den ganz schwachen linearen Quoten ändert sich aber auch nach Einbeziehung von drei Tagen zeitversetzter Nutzung auf klassischem Weg nichts. Die Reichweite änderte sich in der fraglichen Woche am Mittwoch gar nicht, am Donnerstag ging's minimal um 0,02 auf 0,57 Millionen nach oben. Die Marktanteile fielen sogar noch leicht auf 5,0 Prozent am Mittwoch und 3,1 Prozent am Donnerstagabend (jeweils 14-49).

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Alles was zählt 25.06.

19:07 1,22

(+0,06) 8,3%

(+0,2%p.) 0,24

(+0,05) 14,3%

(+2,2%p.) One Piece 23.06.

18:03 0,05

(+0,02) 0,4%

(+0,2%p.) 0,05

(+0,03) 3,5%

(+1,9%p.) One Piece 24.06.

18:03 0,06

(+0,03) 0,5%

(+0,3%p.) 0,05

(+0,03) 3,2%

(+1,8%p.) One Piece 24.06.

18:29 0,06

(+0,03) 0,5%

(+0,2%p.) 0,05

(+0,03) 2,9%

(+1,7%p.) Die Landarztpraxis 26.06.

18:58 0,62

(+0,06) 4,2%

(+0,4%p.) 0,10

(+0,03) 5,8%

(+1,6%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 25.06.

18:49 1,45

(+0,13) 10,1%

(+0,7%p.) 0,14

(+0,04) 8,0%

(+1,6%p.) ZDF spezial: Deutschland schwitzt - Wie gut vorbereitet? 26.06.

19:29 2,15

(+0,07) 13,4%

(+0,1%p.) 0,20

(+0,04) 9,8%

(+1,4%p.) Alles was zählt 26.06.

19:08 1,20

(+0,06) 8,0%

(+0,3%p.) 0,23

(+0,04) 13,4%

(+1,4%p.) The Rookie 25.06.

20:15 0,45

(+0,13) 2,4%

(+0,6%p.) 0,09

(+0,04) 2,9%

(+1,2%p.) Schlagerbooom Open Air 2026 - Die Stadionshow in Österreich 27.06.

20:30 3,50

(+0,13) 21,3%

(+0,2%p.) 0,32

(+0,04) 12,1%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 22.06.-28.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Größere Marktanteils-Zugewinne gab's stattdessen beim jungen Publikum eher am Vorabend, wie ein Blick auf unsere Top 10 zeigt. "Alles was zählt" legte mit einer Folge nachträglich noch um 2,2 Prozentpunkte bei den 14- bis 49-Jährigen zu. Die größten Plus-Zeichen bei Primetime-Sendungen entfilen auf "The Rookie" bei ZDFneo und das "Schlagerbooom Open Air 2026", das im Ersten seinen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nachträglich noch von 10,9 auf 12,1 Prozent ausbauen konnte.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-59)

ab 3 14-59 Sendung Datum RW MA RW MA The Rookie 25.06.

20:15 0,45

(+0,13) 2,4%

(+0,6%p.) 0,24

(+0,09) 3,8%

(+1,2%p.) The Rookie 25.06.

20:56 0,47

(+0,13) 2,4%

(+0,6%p.) 0,30

(+0,10) 4,0%

(+1,2%p.) Celebrity DIY - Stars packen an 27.06.

18:25 0,08

(+0,04) 0,7%

(+0,4%p.) 0,07

(+0,04) 1,8%

(+1,1%p.) Alles was zählt 25.06.

19:07 1,22

(+0,06) 8,3%

(+0,2%p.) 0,46

(+0,07) 10,6%

(+1,1%p.) Death in Paradise 26.06.

20:14 0,95

(+0,15) 5,2%

(+0,7%p.) 0,31

(+0,07) 5,1%

(+1,0%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 26.06.

19:38 1,43

(+0,11) 8,8%

(+0,5%p.) 0,57

(+0,07) 11,3%

(+0,9%p.) Celebrity DIY - Stars packen an 27.06.

19:22 0,12

(+0,05) 0,8%

(+0,3%p.) 0,10

(+0,05) 2,2%

(+0,9%p.) Alles was zählt 23.06.

19:07 1,03

(+0,09) 6,1%

(+0,4%p.) 0,40

(+0,07) 6,8%

(+0,9%p.) Death in Paradise 26.06.

20:59 1,04

(+0,16) 5,1%

(+0,7%p.) 0,36

(+0,08) 4,7%

(+0,8%p.) One Piece 23.06.

18:03 0,05

(+0,02) 0,4%

(+0,2%p.) 0,05

(+0,03) 1,4%

(+0,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 22.06.-28.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer acht Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher immer montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;