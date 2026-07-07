Fast zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie über 50 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum: Das WM-Match zwischen Spanien und Portugal hat am Montagabend im ZDF viele Menschen in den Bann gezogen (DWDL.de berichtete). Die Konkurrenz hatte es da sehr schwer, vor allem die Privaten litten. Sat.1 erreichte mit "111 talentierte Tausendsassas!" 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 2,4 Prozent in der jungen Zielgruppe. "Transformers: The Last Knight" unterhielt bei ProSieben 420.000 und erreichte 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Etwas besser lief es für RTL: Eine alte Ausgabe von "Undercover Boss" unterhielt immerhin 830.000 Personen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag dennoch nur bei 3,5 Prozent. Eine zweite Wiederholung erreichte danach 630.000 und 2,6 Prozent. "Spiegel TV" steigerte sich am späten Abend auf 8,0 Prozent und das "Nachtjournal" landete sogar bei 12,0 Prozent. Die Nachrichtensendung mit Start um Mitternacht war zudem das RTL-Format mit der höchsten Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen nach 20:15 Uhr - 190.000 Menschen in diesem Alter sahen zu.

Für Schwestersender Vox lief es dagegen nicht sonderlich gut: "Goodbye Deutschland" blieb bei 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 3,6 Prozent Marktanteil hängen. "Das perfekte Dinner" kam zuvor noch auf 10,4 Prozent. Bei RTLzwei starteten "Die Geissens" unterdessen gut in den Abend und bescherten dem Sender 4,5 Prozent Marktanteil. Zwei weitere Folgen lagen danach aber bei weniger als 2 Prozent. Diese Marke verfehlte bei Kabel Eins auch der Film "Snitch - Ein riskanter Deal", der es auf 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 1,8 Prozent brachte.

Dass man gegen die Fußball-Konkurrenz aber durchaus bestehen kann, stellte unterdessen einmal mehr Das Erste mit Krimis unter Beweis. Schon die Wiederholung von "Steirergeld" überschnitt sich mit der kompletten ersten Halbzeit des WM-Spiels und kam dennoch auf eine Reichweite in Höhe von 3,93 Millionen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei sehr guten 17,6 Prozent. "Steirerkind" kam danach noch auf 1,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, angesichts der Konkurrenz kann man mit den erzielten 9,4 Prozent Marktanteil ebenfalls zufrieden sein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;