Die Fußball-WM dominierte natürlich auch in der Woche vom 22. bis zum 28. Juni das Programmmarken-Ranking im Streaming-Bereich, diesmal war es wieder die ARD-"Sportschau", die mit einer Nettoreichweite von knapp über sieben Millionen deutlich vorn lag, das ZDF mit 3,38 Millionen deutlich dahinter - was sich schlicht damit erklären lässt, dass das einzige Deutschland-Spiel in dieser Woche bei der ARD zu sehen war.

Abgesehen von den Nachrichten-Marken, die im Ranking stets eine starke Sonderstellung haben, waren andere Inhalte in den Angeboten von ARD und ZDF aber nicht allzu sehr gefragt, auch viele private Anbieter hielten sich mit Blick auf die WM-Konkurrenz augenscheinlich auch im Streaming zurück. Die lobenswerte Ausnahme bildete RTL+, das dementsprechend auch direkt mit fünf Top-10-Platzierungen belohnt wurde.

Neben dem Dauerbrenner "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten", das auch in KW 26 wieder fast 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Streaming erreichte, schafften gleich drei Reality-Formate den Sprung unter die ersten zehn. Vorneweg marschiert weiterhin "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" mit einer Streaming-Nettoreichweite von 0,98 Millionen, "Ex on the Beach" erreichte noch rund 730.000 Personen im Streaming, "Temptation Island" immerhin knapp 620.000. Nur knapp hinter der Top 10 rangiert mit "The Bachelor" noch eine weitere RTL-Reality.

Dass generell schon eine Streaming-Nettoreichweite von 380.000 Personen für den Sprung in die anbieterübergreifende Top20 reichte, sagt aber viel über die derzeitige Content-Flaute aus. In diesem Umfeld gelang sogar "Bares für Rares" noch der Sprung ins Ranking. Stärkstes Amazon-Angebot war wieder "Off Campus", das inzwischen aber an Zugkraft verloren hat. Joyn verpasste eine Top20-Platzierung.

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 26

Programmmarke Anbieter Nettoreichweite

Streaming only Sportschau Fußball-WM ARD 7,051 Fußball-WM ZDF 3,378 ntv Nachrichten RTL 1,855 Tagesschau ARD 1,640 ZDFheute ZDF 1,169 Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen RTL 0,984 Gute Zeiten, Schlechte Zeiten RTL 0,957 Ex on the Beach RTL 0,728 Temptation Island RTL 0,618 Off Campus Amazon 0,547 ZDFinfo Doku ZDF 0,498 Der Bachelor RTL 0,487 Welt News Axel Springer 0,468 In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte ARD 0,464 Tatort ARD 0,432 Alles was zählt RTL 0,404 Sturm der Liebe ARD 0,385 Nord Nord Mord ZDF 0,385 Bares für Rares ZDF 0,375 LOL: Last One Laughing Germany Amazon 0,375

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; 22.06.2026-28.06.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17924 vom 06.07.2026

Programmmarken? Was ist das?

Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.