Die Fußball-WM dominierte natürlich auch in der Woche vom 22. bis zum 28. Juni das Programmmarken-Ranking im Streaming-Bereich, diesmal war es wieder die ARD-"Sportschau", die mit einer Nettoreichweite von knapp über sieben Millionen deutlich vorn lag, das ZDF mit 3,38 Millionen deutlich dahinter - was sich schlicht damit erklären lässt, dass das einzige Deutschland-Spiel in dieser Woche bei der ARD zu sehen war.
Abgesehen von den Nachrichten-Marken, die im Ranking stets eine starke Sonderstellung haben, waren andere Inhalte in den Angeboten von ARD und ZDF aber nicht allzu sehr gefragt, auch viele private Anbieter hielten sich mit Blick auf die WM-Konkurrenz augenscheinlich auch im Streaming zurück. Die lobenswerte Ausnahme bildete RTL+, das dementsprechend auch direkt mit fünf Top-10-Platzierungen belohnt wurde.
Neben dem Dauerbrenner "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten", das auch in KW 26 wieder fast 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Streaming erreichte, schafften gleich drei Reality-Formate den Sprung unter die ersten zehn. Vorneweg marschiert weiterhin "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" mit einer Streaming-Nettoreichweite von 0,98 Millionen, "Ex on the Beach" erreichte noch rund 730.000 Personen im Streaming, "Temptation Island" immerhin knapp 620.000. Nur knapp hinter der Top 10 rangiert mit "The Bachelor" noch eine weitere RTL-Reality.
Dass generell schon eine Streaming-Nettoreichweite von 380.000 Personen für den Sprung in die anbieterübergreifende Top20 reichte, sagt aber viel über die derzeitige Content-Flaute aus. In diesem Umfeld gelang sogar "Bares für Rares" noch der Sprung ins Ranking. Stärkstes Amazon-Angebot war wieder "Off Campus", das inzwischen aber an Zugkraft verloren hat. Joyn verpasste eine Top20-Platzierung.
Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 26
|Programmmarke
|Anbieter
|Nettoreichweite
Streaming only
|Sportschau Fußball-WM
|ARD
|7,051
|Fußball-WM
|ZDF
|3,378
|ntv Nachrichten
|RTL
|1,855
|Tagesschau
|ARD
|1,640
|ZDFheute
|ZDF
|1,169
|Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen
|RTL
|0,984
|Gute Zeiten, Schlechte Zeiten
|RTL
|0,957
|Ex on the Beach
|RTL
|0,728
|Temptation Island
|RTL
|0,618
|Off Campus
|Amazon
|0,547
|ZDFinfo Doku
|ZDF
|0,498
|Der Bachelor
|RTL
|0,487
|Welt News
|Axel Springer
|0,468
|In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
|ARD
|0,464
|Tatort
|ARD
|0,432
|Alles was zählt
|RTL
|0,404
|Sturm der Liebe
|ARD
|0,385
|Nord Nord Mord
|ZDF
|0,385
|Bares für Rares
|ZDF
|0,375
|LOL: Last One Laughing Germany
|Amazon
|0,375
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; 22.06.2026-28.06.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17924 vom 06.07.2026
Programmmarken? Was ist das?
Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.