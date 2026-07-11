Auch das zweite Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft hat am Freitag erwartungsgemäß für hohe Quoten gesorgt. Durchschnittlich 8,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Live-Übertragung der Partie zwischen Spanien und Belgien im ZDF. Das waren noch ein paar mehr als am Abend zuvor, als der Anpfiff aber sogar eine Stunde später erfolgte. Dementsprechend fielen die Marktanteile nun etwas geringer aus: 43,0 Prozent waren es beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten 2,35 Millionen Fans für 55,0 Prozent.

Dabei begann der Abend für das ZDF zunächst etwas verhalten: Die Vorberichterstattung erreichte ab 20:15 Uhr zunächst nur 2,37 Millionen Menschen, doch schon kurz vor dem Anpfiff saßen bereits 6,09 Millionen vor dem Fernseher. Der Marktanteil lag bei den 14- bis 49-Jährigen bereits um 20:48 Uhr bei starken 46,2 Prozent. Die halbstündigen Nachberichte erzielten schließlich noch 36,7 Prozent und hielten nach 23 Uhr durchschnittlich 4,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher.

Das "heute-journal" profitierte zudem in besonderem Maße von der Weltmeisterschaft und kam während der Halbzeitpause auf 7,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 48,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Punkten konnte der Sender zudem im weiteren Verlauf des Abends mit einer Wiederholung des "heute-show"-Ablegers "Next Stop Köster", der mit 1,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 18,6 Prozent beim jungen Publikum überzeugte.

Als stärkster Verfolger ging um 20:15 Uhr erwartungsgemäß der ARD-Krimi "Steirertod" hervor, der mit 2,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 16,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen spielte der Film mit nur 3,0 Prozent hingegen keine Rolle. Den meisten Privatsendern erging es jedoch kaum besser: So erreichte "Gemini Man" bei ProSieben ebenfalls nur 3,0 Prozent in der Zielgruppe, während "First Dates Hotel" bei Vox mit einer alten Folge nicht über 2,5 Prozent hinauskam. Eine "99"-Wiederholung in Sat.1 enttäuschte gar mit desolaten 1,6 Prozent.

Vor diesem Hintergrund kann man bei RTL noch einigermaßen zufrieden sein. Dort erzielte eine "Chartshow"-Wiederholung immerhin einen Marktanteil von 5,6 Prozent in der Zielgruppe und lockte insgesamt im Schnitt 870.000 Personen vor den Fernseher. Fast genauso viele blieben danach übrigens beim "Nachtjournal" dran, dessen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar noch auf starke 15,9 Prozent anzog. Ebenfalls stark war "RTL aktuell", das am Vorabend mit 19,6 Prozent überzeugte. Und auch auf "GZSZ" konnte sich der Sender angesichts von 16,2 Prozent verlassen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;