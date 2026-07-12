Ähnlich wie schon die DFB-Juniorinnen am Freitag verpassten die männlichen Nachwuchskicker am Samstagabend den EM-Titel. Gegen Favorit Spanien mussten sie sich letztlich mit 0:2 geschlagen geben. Zu sehen war das Match bei RTL, das sich vor allem während der ersten Halbzeit über gute Quoten freuen konnte. 1,04 Millionen Menschen sahen in den ersten 45 Minuten zu, in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 11,2 Prozent.

Anders als üblich stieg die Reichweite im weiteren Verlauf des Spiels aber nicht an. So verzeichnete RTL während den zweiten 45 Minuten nur noch 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, auch der Marktanteil ging auf 8,2 Prozent zurück. Beim jungen Publikum ist RTL damit in der Primetime aber der erfolgreichste Sender gewesen, generell verzeichneten am Samstag viele Sender nur niedrige Reichweiten beim jungen Publikum.

Nach dem verlorenen Finale ließ das vorhandene Interesse bei RTL zudem schnell nach: Nur noch 430.000 Menschen sahen sich die Highlights an, beim jungen Publikum wurden 5,5 Prozent Marktanteil gemessen. Ab kurz nach 22 Uhr setzte RTL schließlich auf "Feste der Comedy", das aber auch nur zu 4,3 Prozent gut war, die Reichweite fiel auf 340.000.

Während RTL also mit dem EM-Finale der U19-Junioren punktete und die Fußball-WM an diesem Samstag ausschließlich bei MagentaTV zu sehen war, ist noch ein anderer Sender mit Sport erfolgreich gewesen. Als Das Erste nachmittags die achte Etappe der Tour de France übertrug, sahen 1,14 Millionen Menschen zu. Insgesamt sorgte das für sehr gute 15,4 Prozent Marktanteil, bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern waren sogar 20,7 Prozent drin. Es ist der bislang höchste Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in diesem Jahr.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;