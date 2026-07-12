Bei sommerlichen Temperaturen sind die Reichweiten im linearen Fernsehen am Samstag überschaubar geblieben, vor allem beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren musste man die Zuschauerinnen und Zuschauer regelrecht suchen. So reichten schon 105.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser Altersklasse, um in den Top 25 des Tages aufzutauchen. Mit dem Disney Channel sticht aber in jedem Fall ein Spartensender in den Quotencharts heraus, der sonst nicht so weit oben zu finden ist.

Der Sender hat um 20:15 Uhr den Animationsfilm "Cars 3: Evolution" gezeigt und damit 290.000 Menschen unterhalten. Auch das ist keine Mega-Reichweite, weil aber 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren alt waren, reichte es im Tagesranking zu Platz neun. Außerdem konnte man sich über einen sehr hohen Marktanteil in Höhe von 7,6 Prozent freuen.

Der Disney Channel musste sich damit in der Primetime beim jungen Publikum nur knapp hinter Sat.1 einordnen, wo der Film "The Great Wall" auf 160.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 kam, damit waren 7,9 Prozent Marktanteil drin. Insgesamt spielte Sat.1 jedoch in einer anderen Liga, so lag die Gesamtreichweite bei 750.000. Den Film "47 Ronin" sahen später nur noch 610.000 Menschen, der Marktanteil fiel auf 5,2 Prozent.

Erfolgreichster Spartensender ist am Samstag übrigens nicht der Disney Channel gewesen, der aber auch einen guten Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 2,1 Prozent erzielte. ZDFneo war mit 3,7 Prozent noch deutlich stärker. So holte der Sender mit dem Film "Bob, der Streuner" zur besten Sendezeit 4,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. "Snatch - Schweine und Diamanten" steigerte sich später noch leicht auf 5,2 Prozent. Und auch Sport1 feierte um 20:15 Uhr einen kleinen sowie überraschenden Erfolg: Mit der "1Live Köln Comedy-Nacht" aus dem Jahr 2021 erreichte man 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, insgesamt wurden damit 1,0 Prozent Marktanteil gemessen. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurde der Senderschnitt angesichts von 0,7 Prozent übersprungen.

ProSieben schickte zur besten Sendezeit unterdessen nur eine alte Ausgabe von "Das Duell um die Welt" auf Sendung und unterhielt damit 240.000 Menschen. Weil ein Großteil davon aus der klassischen Zielgruppe kam, wurden immerhin noch 5,3 Prozent Marktanteil gemessen. Zwei neue Folgen von "Elsbeth" erreichten bei Kabel Eins jeweils 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 1,7 und 1,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;