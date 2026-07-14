Mit Roxanne und Daniel Ruscheinsky, den Geschwistern hinter der 24 Autohof Gruppe, gab es am Montag im Rahmen von "Undercover Boss" gleich einen doppelten Chef-Einsatz. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 1,42 Millionen Menschen sahen sich die Folge der Reihe an, 370.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Beim jungen Publikum holte "Undercover Boss" so sehr gute 12,9 Prozent Marktanteil und auch in der erweiterten Zielgruppe (14-59) waren starke 11,2 Prozent drin.

Die Marktanteile, die "Undercover Boss" erzielte, lagen damit über den Werten aus dem Vorjahr. Die Reichweiten gingen dagegen zurück. Im weiteren Verlauf des Abends bekam RTL zudem Probleme: Eine zweite Ausgabe von "Undercover Boss" holte beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren nur noch 8,9 Prozent, "Spiegel TV" lag ab 23:30 Uhr bei 7,9 Prozent. Richtig stark war RTL am Vorabend: "GZSZ" unterhielt insgesamt 1,39 Millionen Menschen, beim jungen Publikum erzielte die Serie 18,8 Prozent Marktanteil - das ist der bislang stärkste Wert des Jahres gewesen.

In der Primetime konnte RTL sich klar gegen Sat.1 durchsetzen, dort meldete sich Stefano Zarrella mit dem "Fertiggerichte-Check" zurück. Zum Start ging es um Pizza, Burger oder auch Nudelbecher. 670.000 Menschen waren im Schnitt mit dabei, 210.000 kamen aus der klassischen Zielgruppe, wo am Ende 7,3 Prozent Marktanteil gemessen wurden. Das ist ein guter Wert für den Sender, die gleiche Folge erzielte in der Wiederholung ab 23:30 Uhr übrigens sogar 8,4 Prozent. Dazwischen lag "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" bei 6,6 Prozent.

ProSieben konnte derweil mit alten Folgen von "Georgie & Mandy" nicht viel reißen. Die Sitcom erreichte in der Spitze 6,3 Prozent Marktanteil, lag teilweise aber auch bei weniger als 5 Prozent. Die Reichweiten lagen auf einem überschaubaren Niveau von bis zu 350.000. Damit lag ProSieben auch klar hinter Kabel Eins, wo der Film "Iron Man" 560.000 Menschen zum Einschalten brachte, 6,9 Prozent Marktanteil wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen.

Bei Vox lagen zwei Ausgaben von "Goodbye Deutschland" bei 7,0 und 7,7 Prozent. "Die Geissens" starteten bei RTLzwei noch ziemlich gut in den Abend und holten 5,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, für die weiteren Wiederholungen ging es dann aber nach und nach bergab, am Ende lag die Millionärsfamilie nur noch bei 2,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;