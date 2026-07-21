Nachdem sich "Undercover Boss" bereits vor einer Woche sehr erfolgreich zurückmeldete, konnte die RTL-Dokusoap diesmal noch eine kräftige Schippe zulegen - insbesondere in der Zielgruppe, wo am Montag nur die "Tagesschau" noch mehr junge Menschen vor den Fernseher lockte. Durchschnittlich 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sahen, wie sich ein Mitglied der Jysk-Geschäftsführung unter die Belegschaft schlich. Der Marktanteil von "Undercover Boss" lag dadurch bei starken 15,0 Prozent und fiel damit so hoch aus wie seit mehr als sechs Jahren nicht.

Gleichzeitig überzeugte das Format auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, wo sich der Marktanteil mit 11,8 Prozent ebenfalls klar über dem Senderschnitt bewegte. Insgesamt schalteten 1,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, rund 140.000 mehr als vor einer Woche. Mit einer "Undercover Boss"-Wiederholung hielt RTL im Anschluss immerhin noch 1,04 Millionen Menschen vor dem Fernseher, tat sich in der klassischen Zielgruppe mit einem Marktanteil von 9,3 Prozent aber schon ein ganzes Stück schwerer. "Spiegel TV" fiel schließlich auf 7,7 Prozent zurück.

Doch nicht nur "Undercover Boss" sorgte in Köln für gute Quoten - auch bei Vox kann man zufrieden sein. Dort war es die Jubiläumsfolge "20 Jahre Goodbye Deutschland", die um 20:15 Uhr mit 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 9,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe punktete. Immerhin noch 7,3 Prozent erzielte die Dokusoap bei den 14- bis 59-Jährigen. Sowohl RTL als auch Vox lagen damit am Montagabend deutlich vor Sat.1, das mit seinem "Fertiggerichte-Check" aber zumindest auf solide 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam.

ProSieben wiederum setzte auf Wiederholungen von "Georgie & Mandy" und startete zunächst mit nur 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe in den Abend. Immerhin zog die Quote im weiteren Verlauf auf bis zu 6,8 Prozent an, womit man letztlich zumindest vorübergehend auf Augenhöhe mit Kabel Eins landete. Dort überzeugte "Iron Man 2" zunächst mit 6,7 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, ehe "Safe - Todsicher" sogar 7,1 Prozent schaffte.

Nur eine Nebenrolle spielten hingegen "Die Geissens" bei RTLzwei. Zwar startete die Dokusoap mit guten 4,8 Prozent Marktanteil in den Abend, doch im Anschluss brachte es eine weitere Wiederholung schon nur noch auf 2,2 Prozent. Die Gesamt-Reichweite lag bei durchweg weniger als 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, womit sich der Sender zwischenzeitlich noch hinter Nitro einsortieren musste.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;