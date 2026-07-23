Schon seit ein paar Wochen zeigt RTLzwei mittwochs wieder "Bella Italia - Camping auf Deutsch". Während der Fußball-WM liefen allerdings nur Wiederholungen - und je nach Konkurrenzlage schlugen die sich schon die mit bis zu 6,4 Prozent Marktanteil teils erstaunlich gut. In dieser Woche ging nun die neue Staffel an den Start - und die machte dem Sender mit Blick auf die Quotensicht noch etwas mehr Freude.

So waren ab 20:15 Uhr im Schnitt 0,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, damit wurde auf Anhieb der Staffel-Bestwert aus dem Sommer vergangenen Jahres übertroffen. Der Marktanteil lag schon beim Gesamtpublikum bei guten 3,5 Prozent, in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ging es auf 7,0 Prozent nach oben. Auch in der erweiterten Zielgruppe 14-59 lief es für "Bella Italia" mit 5,3 Prozent gut. Die Wiederholung von Joey Kellys "Roadtrip Panamericana" stieß danach allerdings auf wenig Interesse, der Marktanteil stürzte auf 2,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen regelrecht ab.

Ein erfolgreicher Abend war es unterdessen für Kabel Eins, das mit dem Klassiker "Forrest Gump" sogar 8,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen erzielen konnte. Insgesamt hatten 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Die anschließende "Tom Hanks Story" hielt dann noch 370.000 Personen dran, die Marktanteile verharrten damit am späten Abend bei starken 7,9 Prozent in der klassischen und 6,5 Prozent in der erweiterten Zielgruppe.

Konzernintern setzte sich Kabel Eins damit gegen ProSieben und Sat.1 durch. Bei ProSieben kam der Film "Skyscraper" nicht über einen mäßigen Marktanteil von 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, insgesamt schauten 0,66 Millionen zu. Für "111 Vollkommen verrückte Viecher" interessierten sich in Sat.1 nur rund 610.000 Personen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 3,9 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 waren es 3,8 Prozent Marktanteil. Vox kochte mit vier "Bones"-Folgen ohnehin auf Sparflamme und erreichte damit zwischen 20:15 Uhr und 23 Uhr nur Marktanteile zwischen 3,9 und 4,8 Prozent in der klassischen, zwischen 3,8 und 5,0 Prozent in der erweiterten Zielgruppe. Erst nach 23 Uhr zogen die Marktanteile dann deutlich auf 6,8 (14-49) bzw. 6,7 (14-59) Prozent an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;