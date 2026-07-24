Auch wenn Sky Deutschland schon vor Längerem aus der Produktion fiktionaler Inhalte ausgestiegen ist: Im Archiv schlummern noch einige Schätze wie etwa die vielfach ausgezeichnete Serie "Der Pass", die RTL nach der Übernahme von Sky nun auch im Free-TV nochmal verwerten will. Am Donnerstag liefen die ersten vier Folgen nun bei Nitro, stießen dort allerdings auf sehr wenig Resonanz.

So erreichte schon die erste Folge im Schnitt nur 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, im weiteren Verlauf des Abends pendelte die Reichweite dann sogar nur noch zwischen 60.000 und 90.000. Das reichte beim Gesamtpublikum nur für Marktanteile zwischen 0,4 und 0,7 Prozent. Und in den Zielgruppen sah es nicht besser aus: Bei den 14- bis 59-Jährigen wurden Marktanteile zwischen 0,4 und 0,8 Prozent erzielt, betrachtet man die klassische Zielgruppe 14-49, dann waren sogar nur 0,1 bis 0,5 Prozent drin. Die erste Staffel von "Der Pass" läuft allerdings auch nicht zum ersten Mal im Free-TV, das ZDF zeigte sie schon 2019. Anders ist das bei der zweiten Staffel, die Nitro noch im August hinterherschieben will.

Ziemlich ernüchternd lief es auch für RTLup, wo unter dem Titel "Schlagerliebe Live" ein Mitschnitt vom "Schlagerolymp"-Festival aus Berlin zu sehen war. Dafür interessierten sich ab 20:15 Uhr nur rund 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei 0,9 Prozent beim Gesamtpublikum, 0,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und sogar nur 0,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Noch etwas schlechter lief es im Anschluss für eine "Schlagerliebe Live"-Wiederholung.

Deutlich erfolgreicher war am Donnerstagabend DMAX mit einem weiteren Blaulicht-Abend. Zwei Folgen von "112: Feuerwehr im Einsatz" erzielten dort ab 20:15 Uhr Marktanteile von 5,5 und 5,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe, bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es immerhin für 3,1 Prozent Marktanteil. Insgesamt schauten rund 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Am späteren Abend hielten zwei Folgen von "Notaufnahme: Samstagnacht" den Zielgruppen-Marktanteil bei starken 5,7 und 5,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;