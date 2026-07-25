Nach der Etappe am Freitag befindet sich die Tour de France nun endgültig auf der Zielgeraden. Am Sonntag kommt der Tour-Tross bereits in Paris an, davor geht es an diesem Samstag nochmal nach Alpe d’Huez. Der Ort in den Alpen ist auch am Freitag bereits der Zielort der 19. Etappe gewesen - und das hat für spürbar steigende Quoten gesorgt. 1,42 Millionen Menschen waren bei der Übertragung im Ersten dabei und sorgten für 16,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es ebenfalls rund, hier wurden 19,3 Prozent Marktanteil gemessen. Das waren mehr als die Tour in den zurückliegenden Tagen im Schnitt holte. Sehr zufrieden sein kann man unterdessen auch bei Eurosport, wo die Übertragung der Etappe auf 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam. In der klassischen Zielgruppe (14-49) entsprach das starken 9,2 Prozent Marktanteil. Vor allem deshalb landete Eurosport am Freitag bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 1,7 Prozent.

Im Ersten hatten die verschiedenen Übertragungen der Finals 2026 jeweils weniger Publikum als die Tour de France und insgesamt reichte es auch nur selten zu einem zweistelligen Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden in der Spitze aber teilweise 11,4 Prozent Marktanteil gemessen, was für Das Erste ein schöner Erfolg ist.

In der Primetime erreichte der Sender mit der Wiederholung des Films "Trapps Sommer" nur 2,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was angesichts der niedrigen Gesamtnutzung schon zu 15,8 Prozent Marktanteil führte. "Der Alte" kam im ZDF jedoch auf 3,71 Millionen und 22,0 Prozent, "SOKO Leipzig" lag im Anschluss bei 3,07 Millionen sowie 18,0 Prozent.

Beim jungen Publikum lagen die Formate von ARD und ZDF auf einem überschaubaren Niveau, das änderte sich im Falle der Mainzer am späten Abend. Eine neue Ausgabe von "heute-show extra - Next Stop Köster" unterhielt 1,78 Millionen Menschen, davon waren 340.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in dieser Altersklasse schoss auf 15,4 Prozent nach oben. Das Format war beim jungen Publikum zudem das meistgesehene nach 20:15 Uhr. "heute-show extra - Das Quiz" lag danach noch bei 13,3 Prozent, 1,32 Millionen Menschen sahen insgesamt zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;