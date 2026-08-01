Während der Wiederholungs-Anteil im Programm zuletzt so hoch war wie lange nicht, setzt Das Erste nun seit dieser Woche nun immerhin freitags wieder auf Filme in Erstausstrahlung. Den Anfang machte "Servus Eddie - Spätes Glück" mit Maximilan Brückner. Die Reichweite kann sich durchaus sehen lassen: 2,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, was 16,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Jüngere waren allerdings nur wenige darunter, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es nur für 4,9 Prozent Marktanteil.

Der Start hatte sich dabei um zehn Minuten verzögert, weil Das Erste noch einen "Brennpunkt" zum Ansturm auf Ceuta im Anschluss an die "Tagesschau" einschob. Von den 3,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern der "Tagesschau" blieben 3,61 Millionen beim "Brennpunkt" dran, was 21,1 Prozent Marktanteil entsprach, 13,8 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen.

Vorne lag in der Primetime trotzdem nicht Das Erste, sondern das ZDF - obwohl dort nur Krimi-Wiederholungen liefen. Doch für eine alte Folge von "Die Chefin" interessierten sich trotzdem 3,9 Millionen Krimi-Fans, was den Marktanteil auf sehr gute 22,6 Prozent trieb. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 8,0 Prozent Marktanteil nicht schlecht. "SOKO Leipzig" sahen sich im Anschluss 3,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, was 19,6 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging's sogar noch auf 9,4 Prozent nach oben.

Nach dem "heute-journal", das im Schnitt 2,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zählte und dem "Politbarometer", bei dem noch 2,06 Millionen dabei waren, schloss sich dann eine weitere Folge von "heute-show extra - Das Quiz" an - nun erstmals in einer 60-minütigen Ausgabe und ohne Vorlauf durch ein anderes "heute-show"-Spinoff mit Start direkt um 22:30 Uhr. Die Reichweite war hier eher etwas ernüchternd: 1,25 Millionen sahen zu - das war nicht nur deutlich weniger als "Next Stop Köster" und "Die unglaubliche Geschichte von Gianni Infantino" in den letzten beiden Wochen erreicht hatten, sondern auch weniger als die kürzeren Quiz-Ausgaben zuletzt nach 23 Uhr erzielten. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag dann auch bei mäßigen 10,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag das Quiz-Format mit 11,5 Prozent aber trotzdem weit über dem ZDF-Normalniveau, 9,3 Prozent betrug der Marktanteil in der Altersgruppe 14-59.

Ganz schwach lief danach dann allerdings wieder "Song Trip", diesmal mit Yvonne Catterfeld. Nur 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu, das entsprach 3,9 Prozent Marktanteil beim Geamtpublikum. Und auch die Jüngeren blieben nicht dran: In der Altersgruppe 14-49 waren ebenfalls nicht mehr als 4,4 Prozent Marktanteil zu holen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;