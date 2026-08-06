"Ich durchschaue jeden!", behauptet der Mentalist Timon Krause nun in seiner neuen ProSieben-Show vier Wochen lang am Mittwochabend bei ProSieben. Und zumindest mit Blick aufs Anfangs-Interesse hat ProSieben sein Publikum schonmal richtig eingeschätzt: Die Sendung legte vor allem bei den Jüngeren einen erfolgreichen Einstand hin und erzielte einen Marktanteil von 10,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 reichte es noch für 7,3 Prozent Marktanteil, die Gesamt-Reichweite lag bei im Schnitt 0,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Etwas enttäuschend allerdings, dass im Anschluss ab 21:48 Uhr nur 0,44 Millionen davon bei "Ich durchschaue jeden - Die Menschenkenner-Doku" dran blieben. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sank auf 7,0 Prozent ab. Dafür gelang es ProSieben aber, sich ab 22:36 Uhr mit "Comedy Allstars - Meilensteine des Humors" wieder auf 10,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe zu steigern. Sogar die Gesamt-Reichweite stieg nochmal leicht auf 0,47 Millionen.

Für die Marktführung bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für ProSieben am Mittwochabend trotzdem nicht ganz. Die sicherte sich stattdessen RTL - obwohl man dort lediglich noch einmal eine Reportage über den Berliner Flughafen aus dem März wiederholte. Angesichts dessen dürfte man mit den erreichten 10,9 Prozent Marktanteil um so zufriedener sein.

Haken an der Sache: Es fehlte das ältere Publikum. Schon bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es nur noch für 7,1 Prozent Marktanteil, insgesamt schauten 880.000 Personen zu. Auf ähnlicher Flughöhe bewegte sich dann im Anschluss auch das Magazin "Stern TV": 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt dabei. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf gute 10,7 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen allerdings nur auf 7,5 Prozent.

In Sat.1 konnte "Das große Backen" die Werte vom Staffelauftakt in der vergangenen Woche bestätigen. Bei den 14- bis 59-Jährigen war Sat.1 mit einem Marktanteil von 7,7 Prozent hinter ARD und ZDF der stärkste Privatsender, in der Zielgruppe 14-49 wurde mit 8,6 Prozent exakt der Vorwochen-Wert erreicht. Sat.1 war auch der einzige unter den Privaten, der in der Primetime zumindest ganz knapp die Millionen-Marke überspringen konnte: 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;