Ulmen-Serie "Jerks" geht mit Tiefstwerten zu Ende

Trotz des zwischenzeitlichen Höhenflugs ging die Comedyserie "Jerks" mit Christian Ulmen am Dienstag mit bitteren Tiefstwerten zu Ende. Allerdings konnte ProSieben schon im Vorfeld wenig reißen - selbst eine neue "Simpsons"-Folge blieb blass.

Nur wenige Wochen nach ihrem Start bei Maxdome lief die neue Comedyserie mit Christian Ulmen und Fahri Yardim in den Hauptrollen bereits bei ProSieben. Dort kann man mit dem Verlauf der Quoten allerdings nicht sonderlich zufrieden sein: Vom zwischenzeitlich starken Anstieg auf mehr als 13 Prozent Marktanteil war am Ende jedenfalls nichts mehr zu spüren. Und so ging "Jerks" am späten Dienstagabend dann auch mit neuen Tiefstwerten zu Ende.

Auf gerade mal 380.000 Zuschauer brachte es die Serie um 23:15 Uhr, beim direkt danach gezeigten Staffel-Finale blieben sogar nur noch 310.000 Zuschauer dran. Was schon beim Gesamtpublikum nur mit Mühe für einen Marktanteil von drei Prozent reichte, sorgte auch in der Zielgruppe nicht gerade für Enthusiasmus: Hier beliefen sich die Marktanteile beider Folgen auf jeweils 6,8 Prozent - damit lief's nochmal ein ganzes Stück schlechter als eine Woche zuvor.

Am Vorlauf kann der Rückgang indes nicht gelegen haben, auch wenn "Circus HalliGalli" um 22:15 Uhr erneut blass blieb. Der Marktanteil der Show fiel mit 9,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sogar etwas besser aus als vor einer Woche. Joko und Klaas machten somit noch das Beste aus einem aus Quoten-Sicht miserablen Umfeld, schließlich enttäuschte bei ProSieben nicht nur "Jerks", sondern auch der zuvor gezeigte "Simpsons"-Block.

Die Wiederholungen der Zeichentrickserie kamen jedenfalls nicht über dürftige Marktaneile von 6,2 bis 7,8 Prozent hinaus - und selbst eine neue Folge konnte um 20:15 Uhr nicht viel reißen. Mehr als ein Marktanteil von 10,2 Prozent in der Zielgruppe bei insgesamt 1,30 Millionen Zuschauern war für die gelbe Familie nicht drin. Sat.1 kam derweil mit der Premiere seiner Komödie "Bodycheck - Mit Herz durch die Wand" auf 9,7 Prozent Marktanteil, während "Bones" bei RTL mit immerhin 12,1 Prozent in den Abend startete. Zu später Stunde fiel dann aber auch der Kölner Sender in den einstelligen Bereich.