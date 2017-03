Fast zehn Millionen Menschen sehen Poldi-Abschied

© Screenshot Das Erste

Lukas Podolski hat am Mittwoch seinen letzten Auftritt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gehabt. Das Interesse der Fans war riesig: Fast zehn Millionen Menschen sahen den Sieg gegen das Team aus England. ZDFneo setzte sich vor ProSieben und Sat.1.

Das Länderspiel zwischen Deutschland und England ist am Mittwoch die mit Abstand meistgesehene Sendung des Tages gewesen. 9,71 Millionen Menschen sahen den knappen 1:0-Sieg des deutschen Teams, bei dem ausgerechnet Lukas Podolski den Siegtreffer erzielte. Für ihn war es auch das Abschiedsspiel von der Nationalmannschaft, er wird künftig nicht mehr für Deutschland auflaufen. Mit einem Marktanteil von 32,0 Prozent dominierte Das Erste die Primetime.

Erster Verfolger war das ZDF mit "Inga Lindström: Wer, wenn nicht du", das von 3,57 Millionen Menschen gesehen wurde und nur 10,9 Prozent erreichte. Auch beim jungen Publikum dominierte König Fußball mit 2,89 Millionen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren und 28,5 Prozent Marktanteil. Das "Bachelor"-Finale bei RTL erzielte eine Million junge Zuschauer weniger. "Inga Lindström" spielte hier mit 4,9 Prozent erwartungsgemäß keine Rolle. Am späten Abend interessierten sich dann noch 2,64 Millionen Zuschauer für den "Sportschau-Club", der damit auf 19,7 bei allen und 16,4 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern kam.

Richtig gut verlief der Abend einmal mehr für ZDFneo, das mit "Ein starkes Team" auf 2,06 Millionen Zuschauer kam und damit eine der überhaupt höchsten Reichweiten der Sendergeschichte einfuhr. Besser lief es jedenfalls für die Serie beim kleinen Sender noch nie. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug starke 6,3 Prozent. Damit hatte ZDFneo zur Primetime auch mehr Zuschauer als ProSieben und Sat.1. Im Anschluss kam "Wilsberg" noch auf sehr gute 1,34 Millionen Zuschauer und 5,2 Prozent.

Durch das Länderspiel und die starken Quoten bei den Nachrichtensendungen aufgrund des Anschlags in London, erreichte Das Erste am Mittwoch einen herausragenden Tagesmarktanteil in Höhe von 17,4 Prozent, aber auch das ZDF kann sich auf Rang zwei über sehr gute 12,6 Prozent freuen. ZDFneo landete mit 3,9 Prozent vor ProSieben, kabel eins und RTL II. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich Das Erste mit 14,1 Prozent an die Spitze und landete damit knapp vor RTL, das auf 13,8 Prozent kam.