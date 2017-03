"Lehrer" erobert Tagessieg von "Topmodels" zurück

© RTL/Frank Dicks

Im Kopf-an-Kopf-Rennen um den Tagessieg am Donnerstag hatte diesmal wieder RTL die Nase vorn: "Der Lehrer" lag knapp vor "Germany's Next Topmodel". Ohne Fußball-Konkurrenz lief es auch für "Nicht tot zu kriegen" und "Kiss Bang Love" wieder besser

Schon seit Wochen liefern sich RTL und ProSieben donnerstags einen harten Kampf um den Tagessieg. Und nachdem in den letzten Wochen jeweils ProSieben knapp die Nase vorn hatte, eroberte nun der RTL-"Lehrer" den Tagessieg zurück. 1,93 Millionen 14- bis 49-Jährige verfolgten im Schnitt die RTL-Serie, 1,84 Millionen waren bei "Germany's Next Topmodel" dabei. Der durchschnittliche Marktanteil lag bei ProSiebens Topmodels mit 17,5 Prozent aufgrund der längeren Sendezeit allerdings trotzdem minimal höher als beim "Lehrer", der 17,4 Prozent erreichte. So oder so: Vollauf zufrieden sein können beide Sender mit ihrer Primetime-Sendung.

Nachdem es an diesem Donnerstag auch keine Fußball-Konkurrenz mehr gab, lief es auch für die nachfolgenden Sendungen wieder besser. Nachdem die Jochen-Busse-Sitcom "Nicht tot zu kriegen" in der vergangenen Woche noch mit der 10-Prozent-Marke zu kämpfen hatte, reichte es in dieser Woche um 21:15 Uhr zumindest wieder für 12,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Die zweite Folge direkt im Anschluss kam noch auf 11,4 Prozent. Wirklich überzeugend war aber natürlich auch das nicht. Mit insgesamt 1,79 Millionen Zuschauern ab 21:45 Uhr wurde in absoluten Zahlen zudem trotzdem ein neuer Tiefstwert erreicht. Kein Erfolg sind zudem weiterhin die Wiederholungen von "Modern Family", die RTL am späteren Abend nur Marktanteile zwischen 7,1 und 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bescherten.

Bei ProSieben musste "Kiss Bang Love" mit 1,01 Millionen Zuschauern zwar ebenfalls die bislang geringste Gesamt-Reichweite hinnehmen, trotzdem kann man sich bei ProSieben über den besten Zielgruppen-Marktanteil seit vier Wochen freuen. Nachdem das Format in der vergangenen Woche gefährlich nah an die Einstelligkeit rangerutscht war, sah es diesmal mit 12,1 Prozent Marktanteil wieder sehr ordentlich aus. "red." allerdings musste sich im Anschluss mit enttäuschenden 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben.

Beim Gesamtpublikum hatten die Privaten unterdessen wieder wenig zu melden, hier machten ARD und ZDF den Sieg unter sich aus. Im ZDF kommt "Lena Lorenz" immer besser in Fahrt und steigerte sich weiter auf nun 5,26 Millionen Zuschauer. Das waren nochmal 200.000 mehr als in der vergangenen Woche. 16,5 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 6,9 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Auch der Pascha-Krimi im Ersten konnte im Vergleich zur vergangenen Woche zulegen, musste sich mit 4,18 Millionen Zuschauern und 13,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum aber klar geschlagen geben. Das Erste kann sich aber vor allem bei den jüngeren Zuschauern über einen deutlichen Aufschwung freuen: Mit 8,9 Prozent erzielte der Krimi "Bierleichen" nämlich den besten Wert für einen Donnerstags-Krimi in diesem Jahr. Noch mehr gute Nachrichten für Das Erste: Die Satire-Sendung "extra 3" schlug sich diesmal mit 2,1 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 12,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 10,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gut.