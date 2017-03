Panzer und "Genial daneben" legen ordentlich zu

© Sat.1/Willi Weber

Nach dem Einbruch der Vorwoche, lief es für den "Fun-Freitag" diesmal umso besser: "Paul Panzers Comedy-Spieleabend", "Genial daneben" und auch die "Rabenmütter" erzielten neue Bestwerte. "Let's Dance" konnte bei RTL ebenfalls leicht zulegen.

Nach dem tollen Start musste der neue "Fun Freitag" von Sat.1 in der vergangenen Woche spürbar Federn lassen. Droht der neue Freitagabend also schon auseinander zu bröckeln? Nein, wird man bei Sat.1 nun sicherlich erleichtert antworten können, denn in dieser Woche legten alle drei Formate wieder kräftig zu. "Paul Panzers Comedy-Spieleabend" kratzte dabei mit der dritten Folge sogar an der Zweistelligkeit und erzielte mit 940.000 Zuschauern nun gute 9,8 Prozent in der Zielgruppe. Das waren fast drei Prozentpunkte mehr als noch vor einer Woche. Insgesamt sahen 1,90 Millionen Zuschauer zu; ein paar mehr als noch beim Start.

Auch "Genial daneben", das in der vergangenen Woche auch nachgab und sich trotzdem noch wacker schlug, konnte sich nun wieder berappeln. 2,62 Millionen Zuschauer sahen die Comedy-Rateshow, die damit ebenfalls ein wenig besser lief als beim ziemlich guten Start vor zwei Wochen. Hugo Egon Balder und Co erzielten insgesamt einen tollen Marktanteil von 8,4 Prozent. In der Zielgruppe sahen diesmal 1,35 Millionen Zuschauer zu. Sat.1 erzielte mit "Genial daneben" einen schönen Marktanteil von 13,1 Prozent, womit sich die Sendung wieder auf dem Startniveau bewegte.

Vom starken Vorprogramm profitierten einmal mehr auch die "Rabenmütter". Mit 1,87 Millionen Zuschauern erzielte die Sketch-Comedy in dieser Woche einen neuen Allzeitrekord. In der Zielgruppe schalteten 1,09 Millionen Zuschauer zu, was ebenfalls so viele waren wie noch nie zuvor. Milena Dreißig und Co. brachten es damit auf gute 11,7 Prozent. Zum Vergleich: Die ersten beiden Folgen der "Rabenmütter" erzielten im vergangenen Herbst zwar anfangs sogar über sechs Prozent, danach stürzten die "Rabenmütter" aber auf bis zu 6,4 Prozent. Etwas früher am Abend läuft es für die Sketch-Comedy nun deutlich stabiler.

So gut es auch für den "Fun Freitag" von Sat.1 lief: Den Zielgruppensieg konnte sich der Sender nicht sichern. Der ging auch in dieser Woche wieder nach Köln zu RTL, das sich mit "Let's Dance" an die Spitze tanzte. Zwar konnte die Live-Show nach dem ungewöhnlich schwachen Auftakt etwas zulegen, ein Wehrmutstropfen bleibt dennoch: Auch diesmal übersprang "Let's Dance" die sonst so sichere Marke von vier Millionen Zuschauern nicht. 3,93 Millionen Zuschauer entschieden sich im Schnitt für die RTL-Show, die insgesamt einen Marktanteil von 15,3 Prozent erreichte. In der Zielgruppe sahen 1,48 Millionen Zuschauer die zweite Ausgabe von "Let's Dance". RTL erreichte über den Abend hinweg damit einen Marktanteil von guten 17,1 Prozent.