kabel eins: Neuer Vorabend fordert langen Atem

Mit dem neuen Magazin "Sicher ist sicher" will kabel eins seinen Vorabend aufpolieren. Doof nur, dass es in der ersten Woche sogar noch mieser als "Achtung Kontrolle!" zuletzt lief. Auch "Schätze unterm Hammer" ist noch ausbaufähig.

In dieser Woche hat kabel eins einen neuen Vorabend an den Start gebracht und "Achtung Kontrolle!" eingemottet. Anstelle der Doku-Soap darf seither Peter Giesel mit seinem Magazin "Sicher ist sicher" in den Abend starten. Sicher ist dabei vor allem eines: Ein Hit ist das Magazin bei den Zuschauern noch nicht, oder um es anders zu sagen: kabel eins bekommt offenbar die Chance zu zeigen, was ein langer Atem ist.

Mit gerade einmal 360.000 Zuschauern hagelte es zum Wochenausklang nun sogar noch ein neues Tief. In der Zielgruppe schauten nur 190.000 Zuschauer zu. "Sicher ist sicher – Das Magazin für Ihren Schutz" kam damit nicht über äußerst niedrige 2,8 Prozent hinaus. Mit im Schnitt gerade einmal rund 3,1 Prozent ist "Sicher ist sicher" noch deutlich ausbaufähig. Zum Vergleich: Das bislang dort gesendete "Achtung Kontrolle!" übersprang auch in der vergangenen Woche immerhin noch zweimal die Marke von vier Prozent und bringt es auch im Jahresschnitt auf diesen Wert. Griesel gelang das gar nicht.

Frischer Wind weht bei kabel eins aber auch direkt davor. "Schätze unterm Hammer – Ein Auktionator schlägt zu" ist allerdings ebenfalls noch deutlich ausbaufähig. Nachdem die erste Folge am Montag noch fünf Prozent holte, waren es zum Wochenausklang nun 4,1 Prozent bei 190.000 Zuschauern. Gleich dreimal wurden in der Auftaktwoche 4,1 Prozent erzielt. Insgesamt sahen 420.000 Zuschauer die Folge vom Freitag. Damit lief es für die Trödelshow allerdings immerhin etwas besser als zuletzt für "Mein Lokal, dein Lokal", das sonst auf diesem Sendeplatz läuft und derzeit pausiert.

Apropos Trödel: Von einem Trödelformat musste sich kabel eins am Vorabend nicht nur beim Gesamtpublikum schlagen lassen. "Bares für Rares" unterhielt bei ZDFneo zunächst eine Million Zuschauer und steigerte sich mit einer älteren Folge im Anschluss sogar auf 1,35 Millionen Zuschauer. Das vermeintlich so kleine ZDFneo erzielte damit starke Marktanteile von 4,6 und ausgezeichneten 5,0 Prozent. Auch in der Zielgruppe lief es für Horst Lichters Trödelshow super, schalteten doch 270.000 und 310.000 Zuschauer ein, womit ZDFneo starke 4,7 und 4,1 Prozent erreichte. Schon zuvor lief es für den Mainzer Sender gut, als "Columbo" in der Zielgruppe mit 120.000 Zuschauern tolle 3,0 Prozent erreichte. Auch insgesamt lief es angesichts von 470.000 Zuschauern und 3,1 Prozent richtig toll.

In der Primetime lag ZDFneo zunächst ebenfalls vor kabel eins. "Inspector Barnaby" wurde beim zweiten Zweiten von durchschnittlich 1,02 Millionen Zuschauern gesehen, womit 3,2 Prozent erreicht wurden. "The Coroner" unterhielt anschließend mit der ersten Folge 730.000 Zuschauer und mit der zweiten noch 540.000 Zuschauer. Insgesamt waren damit Marktanteile von 2,6 und 2,3 Prozent drin. kabel eins startete bei "Detective Laura Diamond" mit nur 800.000 Zuschauern in den Abend, "Castle" bewegte sich mit drei Folgen anschließend zwischen 490.000 und 720.000 Zuschauern. In der Zielgruppe waren mit der Serie 2,8 bis 3,0 Prozent drin, "Detective Laura Diamond" brachte es auf 310.000 Zuschauer und 3,6 Prozent. Zumindest hier lag man dann vor ZDFneo: "Inspector Barnaby" erreichte dort in der Zielgruppe 180.000 Zuschauer und 1,8 Prozent, "The Coroner" bewegte sich zwischen 1,5 und 1,6 Prozent.

Bei One feierte unterdessen "Love, Nina" von Nick Hornby seine Premiere. Die BBC-Serie unterhielt dort allerdings nur ein kleines Publikum. 120.000 Zuschauer sahen die erste Folge, 110.000 Zuschauer blieben dann auch für die zweite Folge noch dran. One erzielte mit beiden Episoden einen Marktanteil von 0,4 Prozent. In der Zielgruppe wurden beide Folgen von jeweils 50.000 Zuschauern gesehen, womit One einen Marktanteil von der Hälfte des Sendernamens erreichte. "Seitensprung mit Freunden" steigerte sich anschließend auf 210.000 Zuschauer und für Senderverhältnisse ordentliche 0,7 Prozent. In der Zielgruppe sahen 60.0000 Zuschauer zu, was einem Marktanteil von 0,6 Prozent entspricht.