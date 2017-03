Box-Abend bei Sat.1 enttäuscht, Abdallah punktet

© Sat.1

Mit dem Science-Fiction-Streifen "Real Steel" konnte Sat.1 am Samstag nur wenige Zuschauer ansprechen. Auch für "ran Boxen" hätte es am späten Abend besser laufen können. ProSieben punktete unterdessen mit einer neuen Folge "Galileo Big Pictures".

Der Abend bei Sat.1 stand an diesem Samstag voll und ganz im Zeichen des Boxsports. Bevor am späteren Abend der WM-Kampf zwischen Tyron Zeuge und Isaac Ekpo, brachte der Sender die Zuschauer in der Primetime mit "Real Steel – Stahlharte Gegner" schon einmal in Stimmung. Viele Zuschauer waren das allerdings nicht. Nur 1,21 Millionen schalteten insgesamt ein. In der Zielgruppe waren 720.000 Zuschauer dabei, womit Sat.1 zur besten Sendezeit lediglich maue 7,6 Prozent erzielte.

Auch "ran Boxen" konnte im Anschluss dann nur noch wenig reißen. 540.000 Zuschauer sahen in der Zielgruppe den Kampf zwischen Zeuge und Ekpo, womit Sat.1 nicht über siebeneinhalb Prozent hinaus kam. Der Countdown vor dem Kampf brachte es gar nur auf 470.000 Zuschauer und 7,6 Prozent, die anschließenden Highlights, die im Übrigen doppelt so lang wie der Kampf waren, interessierten 380.000 Zuschauer in der Zielgruppe, was 7,2 Prozent entspricht. Immerhin insgesamt konnte Sat.1 mit dem Kampf auf 1,57 Millionen Zuschauer zulegen. Mit 7,7 Prozent war "ran Boxen" aber auch hier kein durchschlagener Erfolg.

Besser sah es in Unterföhring eine Tür weiter bei ProSieben aus. Dort lief "Galileo Big Pictures" immerhin so gut wie seit fast einem Jahr nicht mehr. 1,68 Millionen Zuschauer interessierten sich für "50 Bilder, im entscheidenden Moment aufgenommen". Aiman Abdallah erzielte damit insgesamt einen Marktanteil von 5,9 Prozent. In der Zielgruppe schalteten 1,08 Millionen Zuschauer die wenig laute Rankingshow ein, womit ProSieben einen Marktanteil von soliden 11,7 Prozent erreichte. Eine ältere Ausgabe zum Thema "Extreme Welten" interessierte im Anschluss noch 640.000 Zuschauer in der Zielgruppe, womit ProSieben einen Marktanteil von guten 14,3 Prozent einfuhr.

Enttäuschend verlief der Abend für Vox. "Marley & Ich" kam dort in der Zielgruppe nicht über 600.000 Zuschauer hinaus. Mehr als 6,2 Prozent waren damit zur besten Sendezeit nicht zu holen. Insgesamt sahen 1,09 Millionen Zuschauer den Spielfilm. Bei "Medical Detectives" blieben im Anschluss dann zunächst nur noch 700.000 Zuschauer übrig. In der Zielgruppe enttäuschte die Doku-Soap mit nur 360.000 Zuschauern und mageren 4,6 Prozent, konnte sich mit der zweiten Ausgabe aber auf 400.000 Zuschauer und 7,1 Prozent steigern.

Besser lief es am späten Abend für RTL II, das dort "The Walking Dead" aus dem Archiv holte und zunächst 500.000 Zuschauer in der Zielgruppe unterhielt. Damit erzielte der Sender 6,2 Prozent. Bei der zweiten Folge kamen 10.000 Zuschauer hinzu und der Marktanteil steigerte sich angesichts der Uhrzeit auf 8,4 Prozent. Nach Mitternacht blieben noch 310.000 Zuschauer in der Zielgruppe wach, was 7,7 Prozent entspricht. Die neuen Folgen von "Game of Thrones" unterhielten in der Primetime diesmal 610.000 bis 620.000 Zuschauer in der Zielgruppe und brachten es damit auf 6,4 und 6,3 Prozent. Insgesamt sahen zunächst 1,02 und dann 1,05 Millionen Zuschauer zu.