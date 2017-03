"The Voice Kids" endet deutlich stärker als 2016

© Sat.1/André Kowalski

Die Sat.1-Show "The Voice Kids" hat zum Finale den einstelligen Marktanteil aus der Vorwoche klar hinter sich gelassen. Die Quoten fielen deutlich besser aus als vor einem Jahr. Am Vorabend zeigte sich "The Biggest Loser" vom Fußbal unbeeindruckt.

Die fünfte Staffel von "The Voice Kids" ist am Sonntag in Sat.1 mit sehr versöhnlichen Quoten zu Ende gegangen. Nachdem die Castingshow in der vorigen Woche einen einstelligen Marktanteil hinnehmen musste, brachte es die knapp dreistündige Sendung am Sonntag nun auf 1,40 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer sowie einen überzeugenden Marktanteil von 12,3 Prozent. Zufrieden kann man in Sat.1 auch deshalb sein, weil das - damals noch am Freitagabend gesendete - Vorjahres-Finale gerade mal 9,1 Prozent erzielt hatte.

Marktanteils-Trend: The Voice Kids



Auch insgesamt gab's zum Abschied noch einmal einen Quoten-Anstieg: Die Reichweite von "The Voice Kids" fiel mit 2,67 Millionen Zuschauern so hoch aus wie seit Ende Februar nicht mehr und bewegte sich damit auf dem Durchschnitts-Niveau der gesamten Staffel. Ähnlich wie schon "The Voice of Germany" hat also auch der Wechsel des Kids-Ablegers auf den härter umkämpften Sonntagabend den Quoten nicht geschadet. Hinzu kommt, dass das Zusammenspiel mit "Genial daneben" bestens funktionierte: Die Wiederholung der Comedyshow schlug sich am späten Abend mit 1,24 Millionen Zuschauern und 11,4 Prozent Marktanteil überzeugend.

Einen schönen Erfolg feierte Sat.1 außerdem am Vorabend mit "The Biggest Loser". Kurz vor dem Staffel-Finale überzeugte die Abspeck-Show mit einem hervorragenden Marktanteil von 14,4 Prozent in der Zielgruppe - und das, obwohl parallel dazu ein Fußball-Länderspiel bei RTL zu sehen war. 2,16 Millionen Zuschauer sahen die "Loser" in Sat.1. Zuvor war die Spielfilm-Wiederholung von "Real Steel - Stahlharte Gegner" immerhin bereits auf 10,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum gekommen. Der Tagesmarktanteil des Senders lag am Sonntag bei guten 9,9 Prozent.

Zufrieden kann man auch bei Vox sein, wo "Das perfekte Promi Dinner" dank ehemaliger Dschungelcamper um 20:15 Uhr immerhin 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schaffte. 1,55 Millionen Zuschauer schalteten in dieser Woche ein, ein paar weniger als sieben Tage zuvor. Das Zusammenspiel mit "Prominent!" klappte übrigens bestens: Das Magazin hielt im Anschluss fast alle Zuschauer vor dem Fernseher und baute den Marktanteil von Vox auf stolze 10,5 Prozent aus.

Unter den Kleinen lief's indes vor allem für RTL Nitro prächtig: Auf starke 2,8 Prozent brachte es der Sender bei den 14- bis 49-Jährigen. Abends bewegten sich die "CSI"-Wiederholungen auf Augenhöhe mit den bei kabel eins gezeigten "The Mentalist"-Wiederholungen. Die Marktanteile lagen bei rund drei Prozent, insgesamt schalteten mehr als 700.000 Zuschauer ein. Zur Mittagszeit war außerdem auf "Takeshi's Castle" Verlass, das dem Sender bis zu 4,5 Prozent Marktanteil bescherte, nachdem "Ein Colt für alle Fälle" und "Das A-Team" zuvor sogar teils über fünf Prozent schafften.