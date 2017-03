Miese Daytime, mauer Abend: Sat.1 weit hinter Vox

© ABC Studios

Vox erzielte am Donnerstag einen Tagesmarktanteil von 9,1 Prozent, Sat.1 kam nur auf 7,5 Prozent. "Criminal Minds: Beyond Borders" kann den Erfolg der Mutterserie nicht wiederholen - und tagsüber sah es für Sat.1 fast durchweg schlecht aus.

Der Blick auf die Quoten vom Donnerstag ist für die Macher bei Sat.1 nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig: Schon das "Frühstücksfernsehen" erwischte mit im Schnitt 10,7 Prozent Marktanteil einen seiner schwächeren Tage - doch immerhin war der Marktanteil zweistellig, was im weiteren Tagesverlauf keiner weiteren Sendung mehr gelingen sollte. Denn um 10 Uhr ließ die "Klinik am Südring", die kommende Woche übrigens mit neuen Folgen ins Nachmittagsprogramm zurückkehrt, den Marktanteil auf nur noch 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen absacken, was "Richter Alexander Hold" im Anschluss mit 5,2 Prozent noch unterbot.

Die "Auf-Streife"-Leiste zwischen 13 und 17 Uhr kam mit ihren verschiedenen Ablegern auf Marktanteile zwischen 7,3 und 6,6 Prozent bei abnehmender Tendenz. Und dann schlug "Schicksale" um 17 Uhr richtig ins Kontor: Nur als katastrophal zu bezeichnende 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren das traurige Ergebnis. Immerhin berappelte sich eine zweite Folge direkt im Anschluss leicht auf 5,3 Prozent. Angesichts dessen geht "Auf Streife - Die Spezialisten" um 18 Uhr mit 9,2 Prozent Marktanteil schon als echter Lichtblick durch, direkt im Anschluss ging's mit der "Ruhrpottwache" aber wieder auf 7,7 Prozent nach unten.

Diese Probleme in der Daytime konnte Sat.1 am Abend auch nicht mehr wettmachen, weil "Criminal Minds: Beyond Borders" in Woche 2 bestätigte, dass es den Erfolg der Mutterserie nicht fortführen kann. Mit 8,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verlor die Serie einen Prozentpunkt im Vergleich zur vergangenen Woche. Über 600.000 Zuschauer kamen abhanden, übrig waren noch 1,99 Millionen. Alte Folgen von "Criminal Minds" blieben im Anschluss ebenfalls einstellig, ehe "Blindspot" nach 23 Uhr mit schwachen 7,9 Prozent Marktanteil den Abend beendete.

Vox hingegen konnte sich am Nachmittag insbesondere wieder auf "Shopping Queen" mit 12,7 Prozent und "4 Hochzeiten und eine Traumreise" mit 12,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verlassen und erlebte zudem einen erfolgreichen Film-Abend. Mit "Marvel's The Avengers" holte Vox ab 20:15 Uhr 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und steigerte sich im Anschluss mit "Blade II" sogar noch auf hervorragende 12,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe.