kabel eins: Neuer Vorabend mit desaströsen Quoten

Noch nicht einmal mehr anderthalb Prozent waren drin: "Sicher ist sicher" entwickelt sich bei kabel eins zum heißen Absetzungskandidaten. Auch "Schätze unterm Hammer" stellte zuvor ein neues Tief aus. Derweil landete RTL II am Abend einen Hit.

Das Magazin "Sicher ist sicher" sollte dem Vorabend von kabel eins neuen Schwung verleihen, mit den teilweise nur recyclten Beiträgen ist dem Sender bisher aber nur das Gegenteil gelungen. Am Ende der zweiten Woche erreichte das Magazin mit Peter Giesel am Freitag nun einen sehr bitteren Tiefpunkt. Insgesamt schalteten lediglich 280.000 Zuschauer ein. In der Zielgruppe blieben nur noch 80.000 Zuschauer übrig. kabel eins erreichte damit am Vorabend nur noch desaströse 1,4 Prozent, was eine baldige Programmänderung äußerst wahrscheinlich macht.

kabel eins musste sich damit sogar hinter Sat.1 Gold einordnen, das mit zwei Folgen von "K 11 – Kommissare im Einsatz" in der Zielgruppe 120.000 bis 160.000 Zuschauer unterhielt und damit Marktanteile von 2,0 und 2,4 Prozent erzielte. Auch insgesamt lief es für "K 11" mit zunächst 440.000 und dann 530.000 Zuschauern deutlich besser als für kabel eins. "Niedrig und Kuhnt" unterhielten zuvor bereits 310.000 Zuschauer. Auch Tele 5 rangierte mit "Star Trek – Das nächste Jahrhundert" knapp vor kabel eins und unterhielt am Vorabend 100.000 Zuschauer in der Zielgruppe, womit der Sender es auf einen Marktanteil von 1,7 Prozent brachte.

Doch nicht nur "Sicher ist sicher" entwickelt sich für kabel eins zum hoffnungslosen Fall, auch die Trödelshow "Schätze unterm Hammer" kann zuvor nur wenig bewegen. Auch hier schalteten lediglich 80.000 Zuschauer in der Zielgruppe ein, auch hier gab es mit 2,1 Prozent ein schmerzhaftes Tief. Insgesamt sahen 260.000 Zuschauer zu. Damit bewegt sich "Schätze unterm Hammer" auch deutlich unter den Werten, die "Mein Lokal, dein Lokal" zuletzt erreichte. In der Primetime lief es zwar etwas besser, mit nur 320.000 bis 390.000 Zuschauern konnte eine Doppelfolge von "Detective Laura Diamond" hier aber auch nicht viel reißen. Marktanteile von 3,8 und 4,0 Prozent sind für den Sender jedenfalls zu wenig.

Deutlich mehr Erfolg hatte am Abend RTL II, das sich mit dem Spielfilm "2 Fast 2 Furious" an ProSieben vorbei manövrierte und insgesamt 1,23 Millionen Zuschauer unterhielt. In der Zielgruppe schalteten dabei 800.000 Zuschauer ein, womit RTL II einen tollen Marktanteil von 8,9 Prozent erzielte. "Born 2 Race – Fast Track" hielt im Anschluss viele Zuschauer beim Sender. Der Streifen wurde in der Zielgruppe von 520.000 Zuschauern gesehen. RTL II erzielte damit einen Marktanteil von guten siebeneinhalb Prozent.

ProSieben war, wie bereits erwähnt, von einem Erfolg am Freitag weiter entfernt. "Batman Begins" wurde zur besten Sendezeit von lediglich 650.000 Zuschauern gesehen. Mehr als 7,4 Prozent waren damit nicht zu holen. Insgesamt war der Spielfilm mit 1,08 Millionen Zuschauern ebenfalls kein Hit. Noch ernüchternder sah es im Anschluss aus, als "The Green Hornet" nur noch 520.000 Zuschauer unterhielt. In der Zielgruppe blieben lediglich 310.000 Zuschauer dran, womit ProSieben nicht über miese 5,9 Prozent hinaus kam.