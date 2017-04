ZDF: Grandiose Primetime, doch Kerner enttäuscht

© ZDF

Mit über siebeneinhalb Millionen Zuschauern sicherte der Krimi "Ostfriesenkiller" dem ZDF den Tagessieg, während "Verstehen Sie Spaß?" im Ersten so stark wie seit sieben Jahren nicht lief. "Kerners Köche" haben nachmittags zum Auftakt noch Luft nach oben.

Mit dem Krimi "Ostfrisenkiller" sicherte sich das ZDF am Samstag völlig ungefährdet den Tagessieg. 7,58 Millionen Zuschauer schalteten den Krimi ein, womit die Mainzer einen fabelhaften Marktanteil von 25,2 Prozent erzielten. Doch nicht nur insgesamt lief es für das ZDF prächtig, denn auch in der jüngeren Zielgruppe schalteten etliche Zuschauer ein. 1,39 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Das ZDF überzeugte damit starke 15,4 Prozent aller Zuschauer.

Die Jungen fühlten sich aber nicht nur beim ZDF wohl, sondern auch bei Guido Cantz im Ersten. 1,39 Millionen Zuschauer schalteten in der jungen Altersgruppe "Verstehen Sie Spaß?" ein. Das waren so viele wie seit dem Special zum 30. Jubiläum der Show im Jahre 2010 nicht mehr. Auch insgesamt lief es für die Show mit 5,47 Millionen Zuschauern so gut wie seit knapp sieben Jahren nicht mehr. Das Erste erzielte mit der Show tolle 19,7 Prozent; in der jungen Zielgruppe wurden starke 15,8 Prozent erreicht.

Das ZDF versuchte unterdessen, mit einer "Kriminalist"-Wiederholung die Krimifans bei der Stange zu halten, was in weiten Teilen auch gelang. Erwartungsgemäß war mit der Wiederholung zwar weniger zu holen, doch blieben auch hier noch gute 4,60 Millionen Zuschauer dran. Der Marktanteil beträgt 16,5 Prozent. In der jungen Zielgruppe blieben 800.000 Zuschauer dran, was einem Marktanteil von 8,9 Prozent entspricht. Das "aktuelle sportstudio" sahen im Anschluss an das "heute-journal", das 3,31 Millionen Zuschauer informierte, noch durchschnittlich 1,93 Millionen Zuschauer.

Bereits am Nachmittag meldete sich das Format "Kerners Köche", das einst am späten Freitagabend gesendet wurde, auf 45 Minuten zusammen gestutzt sein Comeback. Zum Auftakt besteht dabei noch Luft nach oben. 990.000 Zuschauer schalteten die erste Ausgabe von Johannes B. Kerners neuer alten Show ein. Im Nachmittagsprogramm wurden damit 9,3 Prozent erreicht. "Kerners Köche" bewegten sich damit in etwa auf dem Niveau der zuletzt dort gesendeten und längst eingestellten Kochshow "Lafer! Lichter! Lecker!". In der jungen Zielgruppe schalteten 120.000 Zuschauer die Premiere von "Kerners Köche" am Nachmittag ein, womit maue 3,4 Prozent erreicht wurden.