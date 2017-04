ZDFneo jagt RTL II, Nickelodeon kommt Disney näher

© ZDFneo

ZDFneo eilt von Rekord zu Rekord: Der März war schon wieder der beste Monat seit Senderbestehen - und RTL II ist beim Gesamtpublikum nicht mehr weit entfernt. Außerdem: Sport1 profitiert von deutschem Duell, bei den Kindern holt Nickelodeon auf Disney auf

"ZDFneo bleibt der Überflieger unter den kleinen Fernsehsendern und konnte im Februar erneut Rekord-Quoten einfahren" - so begann unsere Monatsmarktanteils-Analyse vor einem Monat. Nun braucht man einfach nur das Wort Februar durch März zu ersetzen: Auch der März brachte dem ZDF-Ableger wieder einen neuen Rekord beim Gesamtpublikum: Der Marktanteil stieg um weitere 0,2 Prozentpunkte auf nun 2,9 Prozent an. Damit trennen ZDFneo und RTL II nun gerade mal noch 0,3 Prozentpunkte - vielleicht muss man also in absehbarer Zeit die Einteilung in acht große und viele kleinere Sender überdenken, zumindest was die Marktanteile beim Gesamtpublikum angeht.

Bei den 14- bis 49-Jährigen trennt ZDFneo von den Vollprogrammen dann doch noch ein ganzes Stück, der Marktanteil blieb mit 1,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat auch "nur" stabil - binnen Jahresfrist beträgt das Plus trotzdem überaus beachtliche 0,8 Prozentpunkte. Und: ZDFneo steht damit gemeinsam mit Super RTL inzwischen auch bei den jüngeren Zuschauern an der Spitze der kleineren Sender. ZDFneo profitiert dabei neben den weiter starken Krimi-Wiederholungen vor allem auch von den bärenstarken Wiederholungen von "Bares für Rares" am Vorabend. Dort versucht man in den nächsten Wochen nun mit neuen Trödelformaten zu punkten und reduziert dafür die Lichter-Dosis - man darf gespannt sein, ob die von ähnlich großem Erfolg gekrönt sein werden oder ob sie die Rekordjagd erstmal zu einem Ende bringen.

Weitere Entwicklungen im März: RTL Nitro konnte im Männersender-Duell die Führung vor DMAX mit weiterhin stabilen 1,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen behaupten. DMAX hingegen gab nochmal leicht ab und liegt nun bei 1,6 Prozent. Für den Sender war es der schwächste Wert seit Oktober. Und der Verlust im Vergleich zum März 2016 beträgt gar massive 0,7 Prozentpunkte - DMAX braucht also langsam mal wieder neuen Schwung. ProSieben Maxx als Männersender aus dem Hause ProSiebenSat.1 gab übrigens auch 0,1 Prozentpunkt ab und lag nun bei 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Sat.1 Gold hat damit die Rolle als größter der kleinen ProSiebenSat.1-Ableger auch bei den 14- bis 49-Jährigen wieder zurück: Der Sender steigerte sich leicht auf 1,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Angesichts der Ausrichtung auf ein älteres Publikum ist hier aber vor allem auch der Gesamt-Marktanteil interessant, der bei 1,4 Prozent lag. Aufs ältere Publikum blickt man bekanntlich auch bei RTLplus - und dort gelang es nach dem Januar zum zweiten Mal, die 1-Prozent-Marke beim Gesamtpublikum zu knacken. Bei den Jüngeren ging's hingegen leicht auf 0,8 Prozent hinab - aber wie gesagt: Die Zielgruppen-Definition 14-49 passt für diese Sender auch nicht so recht.

MA 14-49

+/-

Vormonat

+/-

Mrz 16 MA gesamt

Super RTL

Toggo Plus

1,9

0,2

-0,1

-0,2

1,7

0,1 ZDFneo 1,9

+/-0

+0,8

2,9

RTL Nitro

1,8

+/-0

+0,4

1,5 DMAX 1,6

-0,1

-0,7

0,9

N24

N24 Doku

1,3

0,2

+/-0

-0,2

1,0

0,1

ZDFinfo

1,3

-0,1

+/-0

1,2 Sat.1 Gold

1,3

+0,1

+/-0

1,4

KiKA

1,3

-0,3

+0,1

1,1

Disney Channel

1,2

-0,1

+/-0

0,8

Comedy Central (14-2 Uhr) 1,2 +0,1

---

0,5 ProSieben Maxx

1,1

-0,1

+0,1

0,6

Sixx 1,1 +/-0 -0,2 0,7 Sport1

1,1

+0,2

+0,1

1,1

n-tv

1,0

+/-0 -0,1

1,2

Tele 5

1,0

+0,2 +0,1

0,9 RTLplus

0,8

-0,1

--

1,0

Phoenix

0,8

+0,1

+0,1

1,0

Viva (6-14 Uhr)

0,8

-0,2

---

0,4

Nickelodeon 0,8

+/-0

---

0,6

3sat 0,7

-0,1

+/-0

1,1

Arte 0,7

+/-0 +0,1 1,0

TLC 0,4

+/-0

+/-0

0,3

Deluxe Music

0,4

+/-0

-0,1 0,2 One 0,4

+/-0

+0,1

0,5 Eurosport 1

0,3

+/-0

-0,1

0,6

Sky Sport News

0,2

+0,1

---

0,1

kabel eins Doku 0,2 -0,1 --- 0,2

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Richtig gut lief der März unterdessen für Sport1, wo sich das deutsche Duell in der Europa League niederschlägt, aber auch die Playoff-Übertragungen aus der DEL: Um 0,2 Prozentpunkte ging's auf nun 1,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinauf. Beim Gesamtpublikum wurden ebenfalls 1,1 Prozent erreicht. Zum Vergleich: Eurosport musste sich mit 0,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 0,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben. Beim jüngeren Publikum lag Sky Sport News mit einem Monatsmarktanteil von 0,2 Prozent gar nicht mehr so weit entfernt. Erwähnt sei an dieser Stelle außerdem Tele 5, das nach einer längeren Durststrecke erstmals seit Mai 2016 wieder die Marke von 1,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen geknackt hat.

Super RTL nur dank Toggo Plus vorn, Nickelodeon holt auf Disney auf

Im Kindersender-Ranking kann Super RTL im März ganz knapp die Spitze zurückerobern - was allerdings nur gelang, weil der Sender seinen Marktanteil nur inklusive des Timeshift-Senders Toggo Plus ausweist. Zusammen kommen die beiden Sender im Tagesprogramm auf 21,7 Prozent Marktanteil bei den 3- bis 13-Jährigen, während der Kika 21,6 Prozent erzielte. Damit war das öffentlich-rechtliche Angebot trotzdem ungleich erfolgreicher als ein Jahr zuvor, als der Marktanteil bei nur 17,9 Prozent lag.

Wieder spannender wird es in der zweiten Reihe: Während der Disney Channel 0,5 Prozentpunkte abgab und nur noch 8,9 Prozent Marktanteil bei den 3- bis 13-Jährigen erzielte, legte Nickelodeon 0,8 Prozentpunkte zu und kam auf 8,4 Prozent. Damit trennte die beiden Sender also nur noch ein halber Prozentpunkt. Seit der Disney Channel im Sommer 2015 an Nickelodeon vorbei gezogen war, waren sich die beiden Sender nicht mehr so nahe. Im Abendprogramm legte der Disney Channel unterdessen wieder leicht auf 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zu, Super RTL steigerte sich aber sogar auf 2,1 Prozent.

MA 3-13

+/-

Vormonat

+/-

Mrz 16 MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 21,7 +1,2 -0,5

2,1 Kika

21,6

-0,2

+3,7

---

Disney Channel

8,9

-0,5

-1,1

1,1

Nickelodeon 8,4

+0,8 +0,1 0,4

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Berücksichtigt wird die Zeit zwischen 06:00 Uhr und 20:15 Uhr. / * Primetime bei Super RTL ohne Toggo Plus. Quelle: DWDL.de-Recherche

Die Februar-Quoten im Pay-TV

Die auf der Sky-Plattform vertretenen Sender brachten es im März auf einen durchschnittlichen Marktanteil von 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das war zwar geringfügig weniger als im Februar, für den März 2016 hatte die AGF allerdings nur 2,8 Prozent Marktanteil ausgewiesen - allerdings musste die AGF ja bereits zugeben, dass bis Anfang des Jahres die Sky-Marktanteile fehlerhaft zu niedrig ausgewiesen worden waren.

Größter Zuschauermagnet war natürlich wieder die Bundesliga. Der Bestwert wurde Anfang des Monats am 23. Spieltag erzielt, als 1,39 Millionen Zuschauer insgesamt am Samstagnachmittag eingeschaltet hatten und der Marktanteil in der Zielgruppe auf 17,3 Prozent stieg. Mehr als eine Million Zuschauer hatten auch die Champions-Leauge-Übertragungen am 7. März, vor allem dank des 5:1-Siegs der Bayern bei Arsenal - und der Tatsache, dass das Spiel dienstags stattfand, also nicht im ZDF zu sehen war. Im Entertainment-Bereich dominierte die Serie "The Walking dead", die bei Fox bis zu 370.000 Zuschauer insgesamt und in der Spitze 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte. Miestgesehener Film war "Central Intelligence", der mit zwei Ausstrahlungen ebenfalls 370.000 Zuschauer zählte, gefolgt von "Warcraft: The Beginning" mit 350.000 Zuschauern bei zwei Ausstrahlungen.