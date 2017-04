ZDF-Krimi auch beim jungen Publikum beliebt

© ZDF

Der ZDF-Krimi "Laim und die Zeichen des Todes" hat am Montag den Tagessieg eingefahren und war auch beim jungen Publikum äußerst beliebt. Am Nachmittag erzielte "Bares für Rares" erneut zweistellige Werte bei den 14- bis 49-Jährigen.

5,24 Millionen Menschen haben sich am Montag zur besten Sendezeit den Münchner TV-Krimi "Laim und die Zeichen des Todes" angesehen. Kein anderer Sender hatte mehr Zuschauer und das ZDF konnte damit den Tagessieg feiern, der Marktanteil lag bei sehr guten 16,7 Prozent. Doch auch bei den jungen Zuschauern war der Krimi gefragt: 990.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49-Jahren sorgten in dieser Altersklasse für 9,7 Prozent.

Highlight im Nachmittagsprogramm der Mainzer war einmal mehr "Bares für Rares" mit 2,42 Millionen Zuschauern und 22,4 Prozent Marktanteil. Horst Lichter wusste aber auch beim jungen Publikum zu überzeugen und erreichte mit 10,0 Prozent einen zweistelligen Marktanteil. Nachdem diese Marke für die Show früher fast nie erreichbar war, schafft "Bares für Rares" den Sprung über die zehn Prozent in diesen Tagen sehr regelmäßig. Erst in der vergangenen Woche kam das Format mit 12,7 Prozent auf einen neuen Allzeit-Rekord.

Das Erste erlebte einen vergleichsweise guten Montag: Nach der "Tagesschau", die wie immer mit 5,08 Millionen Zuschauern sehr gefragt war, informierten sich noch 3,74 Millionen Menschen in einem "Brennpunkt" über die aktuellsten Ereignisse nach dem Anschlag in St. Petersburg. Der Marktanteil lag bei 12,3 Prozent. Die Naturdoku "Wildes Spanien" erreichte danach zwar nur noch 2,82 Millionen Zuschauer und 8,9 Prozent, dafür erlebte "Hart aber fair" im Anschluss einen der besseren Tage. 3,56 Millionen Zuschauer schalteten beim Thema "Gefahr Krankenhaus - Wenig Personal, aber reichlich Keime" ein, 12,3 Prozent Marktanteil waren die Folge.

Am späten Abend ab 23 Uhr zeigte Das Erste noch eine Doku über den Amoklauf von Erfurt von vor 15 Jahren und seine Folgen, das sahen sich immerhin noch 1,52 Millionen Menschen an. Der Marktanteil betrug 9,9 Prozent. Für das ZDF lief es zur gleichen Zeit mit dem Actionthriller "Im Auge des Verbrechens" (Start 22:15 Uhr) nicht viel besser: 2,08 Millionen Zuschauer reichten hier für 10,9 Prozent. Am Vorabend verbuchte das "Großstadtrevier" übrigens den höchsten Marktanteil seit sechs Jahren: 2,65 Millionen Zuschauer entsprachen 11,6 Prozent. Der Krimi profitierte dabei auch von "Gefragt - gejagt" im Vorfeld, das auf 2,58 Millionen Zuschauer und 15,1 Prozent Marktanteil kam.