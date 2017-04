"Charité" und Bundesliga: Das Erste dominiert

© ARD/Nik Konietzny

Das Erste hat am Dienstag den Tagessieg vor dem ZDF eingefahren, auch wenn die Mainzer gut dagegenhielten. Am Abend überzeugten vor allem eine neue Folge von "Charité" und die Fußball-Bundesliga, wobei die Serie auf sehr hohem Niveau Zuschauer verliert.

Der Blick auf die Dienstagsquoten der vergangenen zwei Wochen dürfte bei der ARD Begeisterungsstürme ausgelöst haben. Zunächst holte die neue Serie "Charité" zum Auftakt sensationelle 8,32 Millionen Zuschauer, nur um in der Woche darauf mit 7,68 Millionen zu glänzen. Auch in dieser Woche reichte es für fabelhafte Werte, auch wenn die Reichweite nun doch signifikant auf hohem Niveau zurückgegangen ist. An diesem Dienstag sahen noch 6,82 Millionen Menschen zu, keine andere Sendung hatte mehr Zuschauer - Tagessieg für Das Erste. Der Marktanteil lag bei starken 21,6 Prozent.

Und auch beim jungen Publikum gab es Verluste, mit 1,17 Millionen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren und 11,7 Prozent Marktanteil lief es aber auch hier richtig gut. "Charité" musste damit nur "Bones" vorbeiziehen lassen. Und Das Erste erzielte auch in den Stunden nach der Serie richtig gute Quoten: "In aller Freundschaft" kam im Anschluss auf 5,57 Millionen Zuschauer und 17,6 Prozent Marktanteil. "Report Mainz" überzeugte mit 3,98 Millionen und 14,1 Prozent.

Nach den "Tagesthemen" folgte dann schließlich die "Sportschau" mit den Zusammenfassungen der Bundesliga-Spiele. Diese wurde noch von 3,56 Millionen Menschen gesehen, der Marktanteil lag bei 19,1 Prozent. Das sind tolle Werte für Das Erste, am Samstagvorabend kommt die "Sportschau" aber regelmäßig auf rund zwei Millionen Zuschauer mehr. Beim jungen Publikum reichte es zu 11,3 Prozent.

Die stärkste ZDF-Sendung war einmal mehr die Krimiserie "Die Rosenheim-Cops", die am Vorabend auf 4,46 Millionen Zuschauer und 16,5 Prozent Marktanteil kam. "ZDFzeit: Das Jahrhunderthaus" interessierte zur besten Sendezeit lediglich 1,99 Millionen Zuschauer, mehr als 6,3 Prozent war da für das ZDF nicht drin. "Die Anstalt" erreichte am späten Abend immerhin noch 2,17 Millionen Zuschauer, was 10,3 Prozent Marktanteil entsprach.

Trotz der Tatsache, dass Das Erste in der Primetime das ZDF dominierte, lagen beide Sender in der Endabrechnung gar nicht so weit auseinander. Mit einem Tagesmarktanteil von 13,1 Prozent lag Das Erste am Dienstag auf Rang eins, das ZDF sicherte sich mit 12,1 Prozent Platz zwei. RTL musste sich dahinter mit nur 8,8 Prozent beim Gesamtpublikum begnügen.