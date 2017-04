"Ewige Helden" enden gut, "Hitrekorde" mies

© Vox/Markus Hertrich

Die Feinjustierung am Format hat geholfen: Am Dienstag ist die Vox-Sendung "Ewige Helden" mit guten Quoten zu Ende gegangen. Insgesamt lief es deutlich besser als noch vor einem Jahr. Bei RTL II machten die "Hitrekorde" zur gleichen Zeit große Probleme.

Mit im Schnitt 6,8 Prozent ist die erste Staffel von "Ewige Helden" kein Erfolg für Vox gewesen. Doch beim Sender hat man an das Format geglaubt, an ihm gearbeitet und es schließlich Mitte Februar erneut auf Sendung geschickt. Nun ist auch die zweite Staffel vorbei und es lässt sich festhalten: Vox hat ganze Arbeit geleistet. Das Finale wurde nun von 1,44 Millionen gesehen. 760.000 Zuschauer im Alter zwischen 114 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für sehr gute 8,2 Prozent.

Marktanteils-Trend: Ewige Helden



Auf Staffelsicht erreichte Vox 1,54 Millionen Zuschauer und damit rund 140.000 mehr als noch beim ersten Durchlauf. Aber viel wichtiger für den Sender: Mit durchschnittlich 8,5 Prozent Marktanteil lief es fast um zwei Prozentpunkte besser als noch ein Jahr zuvor. Und die Fans des Formats können sich auf eine Fortsetzung freuen: Vor einer Woche kündigte Vox eine dritte Staffel an (DWDL.de berichtete).

Während Vox am Dienstag also gute Quoten holte, sah es zeitgleich bei RTL II ganz anders aus. Im Rahmen der "Hitrekorde" beschäftigte sich der Sender mit den Hits der 00er Jahre, konnte damit aber nur 590.000 Menschen zum Einschalten bewegen, der Marktanteil in der Zielgruppe betrug sehr müde 3,0 Prozent. Die erste Folge, in der es um die 90er ging, erreichte im Dezember noch 1,10 Millionen Zuschauer und 6,8 Prozent. Das Comedyquiz "Was kann ich?!" steigerte den Marktanteil ab 23:25 Uhr immerhin auf 5,6 Prozent.

Einen schwächeren Tag erwischte am Dienstag auch Frank Rosin bei kabel eins: Nur 1,04 Millionen Menschen interessierten sich nämlich für die neueste Folge von "Rosins Restaurants". Der Sender kam damit auf 5,6 Prozent Marktanteil. Eigentlich ist Rosin für Werte zwischen sechs und sieben Prozent gut. Das "K1 Magazin", das im Anschluss traditionell thematisch an Rosin anknüpft, verbesserte sich ab 22:15 Uhr auf 6,8 Prozent. Am Vorabend sah es für die beiden neuen Formate "Schätze unterm Hammer" und "Sicher ist sicher" mit 2,5 und 1,6 Prozent erneut sehr schlecht aus.