Vox schickt "Ewige Helden" in die dritte Staffel

© Vox

Nach dem spürbaren Anstieg der Quoten ist es keine allzu große Überraschung, dass Vox seine Sportler-Doku "Ewige Helden" auch im kommenden Jahr wieder ins Programm nehmen wird. Jetzt gab es grünes Licht für eine dritte Staffel.

Die Veränderungen am Konzept haben sich ausgezahlt: Nach der nicht nur aus Quotensicht durchwachsenen ersten Staffel erweist sich "Ewige Helden" im zweiten Anlauf derzeit als schöner Erfolg für Vox - mit bis zu 9,3 Prozent Marktanteil schlägt sich die Sportler-Doku dienstags ausgesprochen gut. Dass der Sender jetzt noch vor der Ausstrahlung der Finalfolge eine weitere Staffel in Aussicht stellt, passt da nur allzu gut ins Bild.

Auch 2018 sollen demnach wieder Athleten an ihre Grenzen gebracht werden und nach ihren sportlichen Höchstleistungen auf ihre Karrieren im Kreise anderer Sportler zurückblicken. In der kommenden Woche steht nun jedoch erst mal die letzte Folge der zweiten Staffel an, in der es zunächst darum geht, welcher Sportler sich neben Evi Sachenbacher-Stehle und Björn Otto für das Finale qualifizieren wird. Produziert wird "Ewige Helden" von Tresor TV.