"Ransom" verliert Zuschauer, "Grey's" sehr stabil

Während ProSieben mit "Grey's Anatomy" erneut gute Quoten in der Primetime eingefahren hat, gab die von Vox koproduzierte Serie "Ransom" spürbar ab. Doch auch bei ProSieben rauschten die Marktanteile am späten Abend in den Keller.

Seit der vergangenen Woche zeigt Vox die neue Serie "Ransom", bei der die RTL-Gruppe extra als Koproduzent mit eingestiegen ist. Mit Marktanteilen rund um 7,0 Prozent ist die Serie in der vergangenen Woche recht solide gestartet, war allerdings kein großer Hit. In Woche zwei ließ das Interesse nun schon spürbar nach: Die erste neue Folge kam auf 1,81 Millionen Zuschauer, die zweite Folge konnte ab 22:10 Uhr noch 1,45 Millionen Menschen vor den TV-Geräten halten. Die beiden Episoden blieben so bei 5,7 und 5,9 Prozent hängen und lagen damit deutlich unter dem Senderschnitt von Vox.

Deutlich besser machte seine Sache im Vorfeld eine neue Folge "Rizzoli & Isles", die von 2,15 Millionen Zuschauern gesehen wurde und auf 7,5 Prozent kam. Selbst "Grey's Anatomy" konnte da von der Reichweite her nicht mithalten: Zwei neue Folgen der Krankenhausserie erreichten bei ProSieben 1,47 und 1,35 Millionen Zuschauer. Weil davon aber extrem viele zwischen 14 und 49 Jahren alt waren, schaffte es die Serie auf 11,3 und 10,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Damit lag "Grey's Anatomy" auf dem Niveau der Vorwoche.

Doch ab 22:10 Uhr ging es auch für ProSieben steil bergab, schuld daran war "Supergirl", das nur von 530.000 Menschen gesehen wurde. Die Serie wird wohl auch in den kommenden Wochen für den Sender kein Hit mehr, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug schlechte 6,0 Prozent - das entsprach zudem einem neuen Allzeit-Tief. In der Endabrechnung kam ProSieben auf einen Tagesmarktanteil von 10,0 Prozent, Vox erreichte 7,6 Prozent und landete damit immerhin vor Sat.1, das nur 7,0 Prozent holte. Beim Gesamtpublikum landete Vox (6,1 Prozent) sogar vor ProSieben (4,2 Prozent), das am Mittwoch auf einem Niveau mit ZDFneo lag.