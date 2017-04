"Betty": Starke Quoten für Lamprechts Abschied

© ZDF/Martin Valentin Menke

Mit dem Finale der dritten Staffel legte "Bettys Diagnose" kräftig zu und verfehlte insgesamt nur ganz knapp einen neuen Allzeitrekord. Auch in der Primetime hatte das ZDF die Nase vorn und überzeugte mit den Krimis. Das Info-Bedürfnis war am Freitag hoch.

In der vergangenen Woche überraschte das ZDF mit einer neuen Betty für die vierte Staffel. Zum Abschied von Bettina Lamprecht erreichte "Bettys Diagnose" am Freitag nun beinahe sogar einen Allzeitrekord. 4,67 Millionen Zuschauer sahen das Finale der dritten Staffel im Vorabendprogramm – nur die allererste Folge der Serie hatte Anfang 2015 noch ein paar Zuschauer mehr. "Bettys Diagnose" unterhielt damit im Vergleich zur Vorwoche rund anderthalb Millionen Zuschauer mehr und brachte es auf tolle 17,0 Prozent. In der Zielgruppe wurde mit 680.000 Zuschauern und 8,4 Prozent tatsächlich ein neuer Allzeitrekord erreicht.

Allerdings durfte "Bettys Diagnose" diesmal aufgrund einer aktuellen Sondersendung erst später ran und ragte damit zum Teil in die Primetime hinein. Dort konnte das ZDF mit "Der Alte" aber dennoch punkten und unterhielt im Schnitt 5,28 Millionen Zuschauer. Die Mainzer erreichten damit einen Marktanteil von 17,3 Prozent. Für "Letzte Spur Berlin" blieben danach noch gute 4,35 Millionen Zuschauer dran, womit ein Marktanteil von 14,8 Prozent auf der Uhr stand. In der jungen Zielgruppe schalteten 710.000 Zuschauer ein, was 7,4 Prozent entspricht. Bei "Der Alte" waren es 740.000 Zuschauer und ein Marktanteil von soliden 7,7 Prozent.

Zuschauer-Trend: Bettys Diagnose – 3. Staffel



Das bereits angesprochene "ZDFspezial" zu den Geschehnissen in Syrien und Stockholm wollten im Vorabendprogramm übrigens 3,94 Millionen Zuschauer sehen. Den Doppel-"Brennpunkt" im Ersten schalteten im Schnitt 4,59 Millionen Zuschauer ein. Durch die Sondersendung verschob sich dort der dritte Teil der Trilogie "Eltern allein zu Haus", der allerdings dennoch überzeugen konnte. 3,72 Millionen Zuschauer sahen die Geschichte von Frau Busche, womit Das Erste einen Marktanteil von 12,3 Prozent erreichte. In der jungen Zielgruppe tat sich der Fernsehfilm mit 660.000 Zuschauern etwas schwerer und erreichte einen Marktanteil von 6,8 Prozent.

Noch einmal zurück zum ZDF: Auch an einem eher schweren Nachrichtentag konnte dort die "heute-show" die Zuschauer abholen. Im Schnitt sahen 4,06 Millionen Zuschauer die Satireshow, die damit im Anschluss an das "heute-journal" einen Marktanteil von 18,7 Prozent erzielte. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war die "heute-show" mit 1,04 Millionen Zuschauern das beliebteste ZDF-Format des Tages und erzielte damit einen Marktanteil von tollen 13,9 Prozent.