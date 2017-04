ProSieben Maxx: Bärenstarker Tag dank Animes

© ProSieben MAXX

Freitags setzt ProSieben Maxx neuerdings durchgehend auf Animes – und traf damit sehr eindeutig den Geschmack des Publikums. Am Vorabend landete der Männerkanal außerdem vor kabel eins. Am Ende erzielte Maxx einen neuen Tagesrekord.

In dieser Woche vergrößerte ProSieben Maxx sein Wrestling-Portfolio und übernahm "RAW" von Tele 5. Die Ausstrahlung von "RAW" wie "SmackDown" wurden dabei um einen Tag vorgezogen, sodass die Animenacht im Gegenzug nun vom Mittwoch auf den Freitag umgezogen ist. Dort lief es für die Strecke am späten Abend nun bärenstark. In der Zielgruppe ließen sich 260.000 Zuschauer durch "Death Note" unterhalten, das damit sehr gute 3,0 Prozent erzielte. "Psycho Pass" brachte es im Anschluss auf 2,9 Prozent, "Seraph of the End" mit 200.000 Zuschauern auf 3,0 Prozent und "Triage" erreichte stolze 3,8 Prozent. Nach Mitternacht überzeugten dann auch "The Testament o Sister New Devil" und "High School DxD" mit starken Marktanteilen von 3,4 und 3,8 Prozent.

Der Wechsel der Animenacht auf den Freitag hat sich für ProSieben Maxx also gleich zum Start ausgezahlt – und auch, dass man nun bereits in der Primetime auf diese Programmfarbe setzt. "Dragon Ball Z Resurrection F" überzeugte dort insgesamt 430.000 Zuschauer und erreichte damit 1,4 Prozent. Richtig gut lief es für den Film in der Zielgruppe: Hier schalteten alleine 370.000 Zuschauer ein. ProSieben Maxx erzielte damit bärenstarke 3,9 Prozent. Weil es mit den Animes auch tagsüber gut lief, darf man sich bei ProSieben Maxx übrigens über einen starken Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent freuen. Das ist ein neuer Spitzenwert für den Sender.

Im Vorabendprogramm konnte das vermeintlich kleine ProSieben Maxx übrigens sogar kabel eins ausstechen. Während "Futurama" und "Family Guy" in der Zielgruppe jeweils 210.000 Zuschauer ansprachen, schalteten bei kabel eins lediglich 150.000 Zuschauer das Magazin "Sicher ist sicher" mit Peter Giesel ein. Für kabel eins waren damit nicht mehr als miserable 2,4 Prozent drin, während ProSieben Maxx sich über richtig gute 3,4 und 2,8 Prozent freuen kann. "Schätze unterm Hammer" konnte zum Ende der dritten Woche bei kabel eins unterdessen auch nicht überzeugen und musste sich mit 150.000 Zuschauern und 3,2 Prozent zufrieden geben. Insgesamt schalteten 360.000 Zuschauer ein, die dann auch alle für "Sicher ist sicher" dran blieben.

Für ZDFneo hat sich der Wechsel am Vorabend unterdessen in der ersten Woche nicht wirklich ausgezahlt. Nach dem guten Start mit 740.000 Zuschauern erreichte die Trödel-Spielshow zum Wochenausklang nun mit 410.000 Zuschauern ein neues Tief. Der Marktanteil sank auf 1,6 Prozent; in der jüngeren Zielgruppe waren nur noch 90.000 Zuschauer beziehungsweise 1,3 Prozent dabei. "Bares für Rares" bot dabei auch diesmal eine gute Vorlage und unterhielt im Vorprogramm insgesamt 770.000 Zuschauer. Horst Lichter und seine Trödelexperten erreichten damit tolle 3,6 Prozent. In der Zielgruppe schalteten 130.000 Zuschauer ein, womit "Bares für Rares" bei ZDFneo 2,4 Prozent erreichte.

RTL II hat sich unterdessen in den letzten Wochen freitags zur Adresse für Filmfreunde entwickelt. "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" überzeugte dort zur besten Sendezeit im Schnitt 1,14 Millionen Zuschauer und 3,8 Prozent. In der Zielgruppe schalteten 840.000 Zuschauer ein, womit RTL II einen tollen Marktanteil von 8,8 Prozent erreichte. Vor ProSieben konnten sich die Grünwalder diesmal damit allerdings nicht drängeln: "The Dark Knight" erreichte dort 970.000 Zuschauer und damit einen Marktanteil von ordentlichen 10,6 Prozent. Insgesamt schalteten 1,40 Millionen Zuschauer ein. "Eraser" tat sich im Anschluss mit 360.000 Zuschauern in der Zielgruppe und 7,7 Prozent allerdings schwerer. Bei RTL II reichte es für "Ghost Rider: Spirit of Vengeance" am späten Abend mit 460.000 Zuschauern noch für sechseinhalb Prozent.