"Top, die Wette gilt!" unterhält fast 6 Millionen

© ARD/SWR/Jacqueline Krause-Burber

"Wetten, dass..?" ist wieder da – heißt nun aber "Top, die Wette gilt!" und sollte anlässlich seines 75. Geburtstags an die Leistungen von Frank Elstners erinnern. Aus Quotensicht spricht allerdings auch nichts gegen eine regelmäßige Ausstrahlung.

In wenigen Tagen wird Frank Elstner 75 Jahre alt. Die ARD nutzte dies gemeinsam mit dem ORF dazu, in einer großen Show an seine Erfolge zu erinnern – und irgendwie auch, um seine Erfolgsshow "Wetten, dass..?" unter dem Titel "Top, die Wette gilt!" zurück auf die Bildschirme zu bringen. Aus Quotensicht würde zumindest nichts dagegen sprechen, wenn die Verantwortlichen Frank Elstners am Ende der Show ausgesprochenen Wunsch entsprechen würden und Kai Pflaume regelmäßig mit der Show auf Sendung schickten. Mit 5,72 Millionen Zuschauern sicherte sich die Sendung nämlich den Primetimesieg.

Sieht man einmal von der allerletzten Ausgabe ab, die zum Abschied noch einmal in einer ganz anderen Liga spielte, bewegte sich das auf fast vier Stunden aufgeplusterte "Top, die Wette gilt!" auf dem Niveau der letzten "Wetten, dass..?"-Ausgaben und sicherte sich einen Marktanteil von starken 20,8 Prozent. Die von Kai Pflaume moderierte Sendung überzeugte dabei nicht nur insgesamt, sondern sicherte sich mit durchschnittlich 1,46 Millionen Zuschauern in der jungen Zielgruppe den Tagessieg. Das Erste erzielte hier sehr gute 15,4 Prozent, in der Spitze waren fast zwanzig Prozent drin..

Beim Gesamtpublikum stibitzten Kai Pflaume, Frank Elstner und seine Gäste insbesondere dem ZDF einige Zuschauer. "Helen Dorn" schlug sich dort zwar auch prächtig, unterhielt mit 5,67 Millionen Zuschauern aber mehr als eine Million Zuschauer weniger als noch zu Beginn des Jahres. Mit 18,4 Prozent darf man in Mainz aber natürlich dennoch sehr zufrieden sein. In der Zielgruppe sahen 900.000 Zuschauer den Krimi mit Anna Loos, womit das ZDF gute 8,9 Prozent erzielte. "Der Kriminalist" unterhielt im Anschluss noch durchschnittlich 3,86 Millionen Zuschauer und brachte es damit auf 13,1 Prozent.

Am Nachmittag konnte unterdessen Johannes B. Kerner absolut betrachtet ein wenig zulegen und unterhielt mit der zweiten Ausgabe von "Kerners Köche" nun 1,09 Millionen Zuschauer. Weil insgesamt aber mehr Menschen den Fernseher einschalteten, stagnierte der Marktanteil dennoch nahezu bei 9,4 Prozent. In der Zielgruppe besserte sich die reaktivierte Kochshow auf 210.000 Zuschauer, womit das ZDF 5,8 Prozent erreichte.

Lassen Sie uns aber noch einmal auf Das Erste gucken: Dort startete man im Anschluss an die "Tagesthemen" nämlich in die lange Frank-Elstner-Nacht. 730.000 Zuschauer sahen die erste Folge der "Montagsmaler" im Schnitt, bei der zweiten waren in der frühen Nacht noch 450.000 Zuschauer dabei. Das Erste erreichte damit Marktanteile von 6,9 und 6,3 Prozent. Den ersten Teil einer Ausgabe des "unglaublichen Quiz der Tiere" wurde dann noch von 350.000 Zuschauern gesehen.