RTL: Mottoshows bringen "DSDS" keine Besserung

Während "Schlag den Star" vor allem dank seiner Länge punktete, musste RTL den nächsten Tiefschlag hinnehmen: Mit dem Start der Mottoshows sank "Deutschland sucht den Superstar" noch einmal und stellte den gerade erst erzielten Negativrekord schon wieder ein.

Nachdem RTL zuletzt auf eine große Liveshow verzichtete und die Endphase von "Deutschland sucht den Superstar" an verschiedenen Orten in der Republik aufzeichnete und nur die Entscheidung live sendete, bezog die Castingshow an diesem Samstag für die erste Mottoshow wieder das Fernsehstudio. Nur: Die Zuschauer brachte das auch nicht zurück. Nach dem Allzeittief der Vorwoche folgte nun nämlich der nächste bittere Schlag: Mit insgesamt nur 2,70 Millionen Zuschauern hagelte es einen neuen Negativrekord.

In der Zielgruppe konnte "Deutschland sucht den Superstar" absolut betrachtet zwar wieder ein paar Zuschauer mehr erreichen und unterhielt 1,33 Millionen Zuschauer. Doch weil am Samstag wieder mehr Menschen den Fernseher einschalteten, bröckelte der Marktanteil dennoch leicht, sodass RTL mit seiner Castingshow nur noch 13,6 Prozent erzielte. Das sind noch einmal 0,2 Prozentpunkte weniger als vor einer Woche und entspricht ebenfalls einem neuen Tief.

Etwas schwächer lief es diesmal für "Schlag den Star", das im Schnitt 1,01 Millionen Zuschauer in der Zielgruppe unterhielt und es damit auf noch zufriedenstellende 12,6 Prozent brachte. ProSieben hatte dabei vor allem unter der Stärke von "Top, die Wette gilt!" im Ersten zu leiden, das ja auch bei den Jungen sehr überzeugte: Als die Sendung um Mitternacht endete, schnellte der Marktanteil von "Schlag den Star" auf deutlich über zwanzig Prozent in die Höhe. Die Live-Show punktete damit einmal mehr also vor allem dank ihrer Länge. Insgesamt sahen übrigens 1,60 Millionen Zuschauer das Duell zwischen Luke Mockridge und Attila Hildmann, womit ProSieben einen Marktanteil von 7,1 Prozent erreichte.

Bei RTL versuchte man unterdessen im Anschluss an "Deutschland sucht den Superstar" sein Glück wieder mit Mario Barth, beließ es aber dann auch beim Versuch. Mit nur 680.000 Zuschauern in der Zielgruppe konnte "Willkommen bei Mario Barth" nämlich nur wenig reißen und verharrte bei mauen 10,8 Prozent. Insgesamt blieben 1,29 Millionen Zuschauer dran. Als im Anschluss dann noch uralte Schnipsel aus "Hape trifft!" verwertet wurden, erreichte RTL zum Start in die Nacht dann gar nur noch 8,1 Prozent in der Zielgruppe.