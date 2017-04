Dortmund und Bayern bescheren Sky neue Rekorde

© DFL

Das Topspiel der Bundesliga bescherte Sky Sport Bundesliga am Samstagabend einen neuen Saisonrekord. In der Zielgruppe wurde gar ein neues Allzeithoch erreicht. Auch "das aktuelle sportstudio" profitierte im ZDF von der Begegnung zwischen dem FC Bayern und Dortmund.

Wenn der FC Bayern München und Borussia Dortmund aufeinander treffen, dann sind Sky Sport Bundesliga in der Regel Topquoten sicher. Das bestätigte sich auch an diesem Samstag wieder: Mit dem Topspiel der Bundesliga erreichte der Bezahlsender im Vorabendprogramm durchschnittlich 1,56 Millionen Zuschauer. Einen neuen Allzeitrekord stellte Sky damit zwar nicht auf, ein neuer Saisonrekord war damit aber immerhin drin.

Dafür lief es in der Zielgruppe so gut wie bislang noch nie. Das Spiel erzielte einen Marktanteil von 12,9 Prozent. Der bisherige Spitzenwert lag bei 12,6 Prozent und stammt aus dem Oktober 2013; auch damals duellierten sich der FC Bayern und Dortmund. Das Spiel der beiden Mannschaften wurde in der Zielgruppe von 850.000 Zuschauern gesehen, was ebenfalls einem neuen Saisonrekord entspricht.

Von dem Spiel profitierte am Ende auch das ZDF, das im Rahmen seines "aktuellen sportstudios" die Verwertung im Free-TV übernahm. Im Schnitt schalteten 2,40 Millionen Zuschauer die Sportsendung ein und damit so viele wie seit November vergangenen Jahres nicht mehr. In der Zielgruppe sahen 620.000 Zuschauer das von Kathrin Müller-Hohenstein moderierte "sportstudio". Die "Sportschau" im Ersten sahen derweil diesmal durchschnittlich fünfeinhalb Millionen Zuschauer, womit Das Erste 25,5 Prozent erzielte. In der Zielgruppe schalteten 1,03 Millionen ein, was einem Marktanteil von 16,7 Prozent entspricht.

Ohne Dortmund und Bayern tat sich die Konferenzschaltung der Bundesliga bei Sky unterdessen am Nachmittag wieder etwas später. Im Schnitt schalteten 1,07 Millionen Zuschauer Sky Sport Bundesliga am Nachmittag ein, um die Konferenz zu sehen. Das entspricht einem Marktanteil von genau neun Prozent. In der Zielgruppe, wo in der vergangenen Woche mit 24,7 Prozent ein neuer Rekord erreicht wurde, schalteten diesmal 460.000 Zuschauer ein. Sky Sport Bundesliga erreichte damit einen Marktanteil von 12,2 Prozent.