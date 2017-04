Franken-"Tatort" dominiert, aber verliert weitere Fans

© BR/Rat Pack Fimproduktion GmbH/Bernd Schuller

Mit mehr als acht Millionen Zuschauern war der dritte Einsatz der "Tatort"-Ermittler aus Franken ein schöner Erfolg fürs Erste - die Spitzen-Quoten der Premiere blieben aber erneut unerreicht. Allzu starke Konkurrenz hatte der Krimi aber nicht zu fürchten.

Mit mehr als zwölf Millionen Zuschauern gelang dem Franken-"Tatort" vor fast genau zwei Jahren ein grandioser Einstand - ein Quoten-Erfolg, an den die Ermittler ein Jahr später allerdings nicht anknüpfen konnten. Knapp achteinhalb Millionen Zuschauer waren beim zweiten Fall dabei, der dritte musste jetzt noch einmal weitere Verluste hinnehmen. Mit 8,16 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 24,0 Prozent dominierte die ARD-Krimireihe am Sonntag aber freilich trotzdem die Quoten-Charts.

Zum Vergleich: Als stärkster Verfolger verzeichnete die Liebeskomödie "Chaos-Queens: Die Braut sagt leider nein" im ZDF nur 3,89 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 11,4 Prozent. Ähnlich dominant war der "Tatort" zudem beim jungen Publikum unterwegs, wo 2,16 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer den Marktanteil auf 19,3 Prozent trieben. Hier ging ProSieben mit dem Fantasyfilm "Der Hobbit - Eine unerwartete Reise" als größter Verfolger hervor. Gute 13,2 Prozent betrug der Marktanteil, insgesamt schalteten 2,01 Millionen Zuschauer ein.

Zu später Stunde trumpfte ProSieben sogar regelrecht auf: Als gegen 23:45 Uhr der Superhelden-Film "The Dark Knight" anlief, blieben noch 680.000 Zuschauer bei der Stange. In der Zielgruppe reichte das zu diesem Zeitpunkt für stolze 18,7 Prozent Marktanteil. Ein Wert, von dem man bei Sat.1 am Sonntag dagegen nur träumen konnte: Durchweg einstellig blieben die Marktanteile des Senders am Sonntag - vor allem die Free-TV-Premiere von "Best Exotic Marigold Hotel 2" wusste am späten Abend mit nur 6,5 Prozent nicht zu überzeugen. Tagsüber brachte es der erste Teil gar nur auf 3,9 Prozent Marktanteil.

Im Ersten gab es abseits des "Tatorts" indes auch nicht allzu viele Erfolge, sieht man mal von der "Tagesschau" ab, die um 20 Uhr alleine hier von 7,06 Millionen Menschen eingeschaltet wurde. "Anne Will" hielt nach dem "Tatort" noch 4,20 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher - doch tagsüber bewegten sich die Marktanteile fast durchweg im einstelligen Bereich. Beim ZDF konnte man dagegen zumindest auf Horst Lichter verlassen: Der kam mit "Bares für Rares - Lieblingsstücke" zur Mittagszeit auf 2,04 Millionen Zuschauer sowie stolze 18,1 Prozent Marktanteil.