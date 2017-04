"Trödeltrupp-Auktionsnacht" fällt in den roten Bereich

© RTL II

Auch weiterhin sind Trödelshows ein Trend im Fernsehen, doch mit der dritten "Auktionsnacht" seines "Trödeltrupps" konnte RTL II am Montag nur wenig reißen. Die Quoten der Show blieben deutlich hinter den bisherigen Ergebnissen zurück.

Zwei Mal schon lud RTL II in der Vergangenheit zur "Trödeltrupp-Auktionsnacht" - und jedes Mal konnten sich die Quoten mit Marktanteilen um acht Prozent in der Zielgruppe sehen lassen. Der dritte Anlauf tat sich am Montagabend jedoch überraschend schwer und bewegte sich sogar recht deutlich unterhalb des aktuellen Senderschnitts. Gerade mal 4,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen waren bei der Sendung dabei, insgesamt wurden über den Abend hinweg im Schnitt lediglich 920.000 Zuschauer gezählt.

Zur Erinnerung: Im November hatten noch mehr als 1,4 Millionen Zuschauer eingeschaltet, bei der ersten "Trödeltrupp-Auktionsnacht" waren vor einem Jahr sogar knapp 1,9 Millionen Zuschauer dabei - ein Erfolg, der diesmal in weiter Ferne lag. Deutlich besser als RTL II erging es am Montag kabel eins, zumindest zum Start in den Abend. "Mission Impossible 3" verzeichnete dort zur besten Sendezeit 1,27 Millionen ZUschauer und einen überzeugenden Marktanteil von 6,7 Prozent, doch "Mad Max" kam zu später Stunde dann schon nicht mehr über magere 3,6 Prozent hinaus.

Für Vox verlief der Abend unterdessen recht unspektakulär. Zwei Folgen der Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland" erzielten dort Marktanteile von 5,9 und 6,6 Prozent - und auch mit Blick auf den Vorabend bestand zum Start in die Woche noch Luft nach oben. Das gilt insbesondere für das Format "Hautnah: Die Tierklinik", das um 18:00 Uhr lediglich 4,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Aber auch "Das perfekte Dinner" und "Prominent!" waren mit Werten von 5,8 und 4,8 Prozent nicht gerade erfolgreich unterwegs.

Zufrieden kann man in Köln dafür bei RTL Nitro sein, wo die Ermittler-Dokus wie gewohnt im Laufe des Abends stark steigende Marktanteile verbuchten. Gegen Mitternacht hielt "Medical Detectives" noch immer über eine halbe Million Zuschauer vor dem Fernseher und erzielte hervorragende 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Kein Wunder also, dass der Tagesmarktanteil des Senders in der Endbarechnung bei stolzen 2,3 Prozent in der Zielgruppe lag. Stärker war bei den Kleinen am Montag nur ZDFneo unterwegs.