Schalke-Pleite sorgt für starken Abend bei Sport1

Aus Schalker Sicht war der Abend zwar alles andere als erfolgreich, freuen darf man sich aber bei Sport1: Mit rund zwei Millionen Zuschauern war die Partie der Europa League das stärkste nicht rein deutsche Duell der Saison. Das spülte den Sender vor kabel eins und RTL II.

Aus deutscher Sicht war es nicht unbedingt das beste Ergebnis, das der FC Schalke 04 am Donnerstag aus Amsterdam mitbrachte. Doch zumindest bei Sport1 kann man zufrieden sein. Mit 1,93 Millionen Zuschauern war das Spiel in der Europa League äußerst stark. Es handelte es sich dabei um das bislang stärkste Spiel dieser Saison, das kein rein deutsches Duell war. 6,6 Prozent erzielte der Sportsender mit der Partie beim Gesamtpublikum. Auch in der Zielgruppe manövrierte die Europa League Sport1 mit durchschnittlich 700.000 Zuschauern weit nach vorne. Sport1 erzielte mit dem Spiel tolle 7,3 Prozent.

Hinzu kommen noch all jene Fans, welche die Partie zwischen Amsterdam und Schalke am Gründonnerstag lieber bei Sky verfolgten. Der Bezahlsender erreichte mit seiner Konferenz im Schnitt 470.000 Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten 220.000 Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 2,3 Prozent entspricht. Alleine für das Spiel zwischen Amsterdam und Schalke entschieden sich bei Sky Sport 2 am Donnerstag 250.000 Zuschauer. In der Zielgruppe sahen 100.000 Zuschauer die Übertragung auf Sky Sport 2, womit der Bezahlsender genau ein Prozent erreichte.

Bei Sport1 lief es unterdessen auch vor und insbesondere nach dem Spiel gut. Den sehr weit ausgedehnten Countdown vor dem Spiel verfolgten durchschnittlich 290.000 Zuschauer. Nach dem Spiel blieben 640.000 Zuschauer für die Highlight-Berichterstattung dran. Insgesamt erreichte Sport1 damit bereits einen tollen Marktanteil von 4,4 Prozent. Noch besser sah es für den Sportsender in der Zielgruppe aus. Hier blieben 320.000 Fußballbegeisterte dran und bescherten Sport1 einen Marktanteil von sehr guten 5,3 Prozent.

Für Sport1 lief es dem Fußball sei Dank am Donnerstag übrigens besser als für so manchen Sender der zweiten Reihe. "Die Kochprofis" taten sich bei RTL II schwer und unterhielten zur besten Sendezeit nur 360.000 Zuschauer und erreichten damit nicht mehr als genau vier Prozent in der Zielgruppe. Bei "Lecker Schmecker Wollny" schalteten im Anschluss nur 340.000 Zuschauer in der Zielgruppe ein, was lediglich für ernüchternde 3,4 Prozent reichte. kabel eins versuchte sein Glück unterdessen mit "Sleepy Hollow", musste sich aber mit 440.000 Zuschauern und 4,6 Prozent in der Zielgruppe zufrieden geben. Insgesamt schalteten 900.000 Zuschauer ein.

Sicher ist zumindest, dass "Sicher ist sicher" dem Sender den Abschied sicher leicht gemacht hat. Auch die letzte Ausgabe des kürzlich erst gestarteten Magazins konnte letztlich nur 120.000 Zuschauer ansprechen und kam damit nicht über miese 2,1 Prozent hinaus. "Schätze unterm Hammer" lief zuvor kaum besser und musste sich mit 150.000 Zuschauern und 3,4 Prozent begnügen. Insgesamt sahen 320.000 Zuschauer die Trödelshow, beim Magazin mit Peter Giesel waren es anschließend 300.000 Zuschauer. Gut lief es für den Sender am späten Abend: "From Hell" unterhielt dort noch 410.000 Zuschauer in der Zielgruppe und brachte es damit auf 5,7 Prozent.