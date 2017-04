"Die Monster-Uni" lässt Vox weit vorne mitspielen

© Vox

So gut lief es für das "Vox-Starkino" seit Jahresbeginn nicht mehr: "Die Monster-Uni" sorgte am Gründonnerstag für starke Werte und stach auch die Serien bei Sat.1 aus. Tele 5 drehte unterdessen am späten Abend mit "Rambo II" so richtig auf.

Pünktlich zu den Osterfeiertagen passte Vox am Donnerstag sein Filmprogramm familiengerecht an und sendete "Die Monster-Uni". Der Animationsfilm war dabei wohl die beste Wahl: Alleine in der Zielgruppe unterhielt Vox mit der "Monster-Uni" durchschnittlich 1,13 Millionen Zuschauer. Die Kölner erzielten damit einen grandiosen Marktanteil von 11,8 Prozent. Auch insgesamt war der Film mit 1,81 MIllionen Zuschauern und 5,9 Prozent ein Hit. Nur mit "Avatar" hatte das "Vox-Starkino" am Donnerstag in diesem Jahr bislang mehr Zuschauer.

Gut für Vox: Auch im Anschluss sah es für den Sender noch gut aus. Im Anschluss blieben 1,07 Millionen Zuschauer für "Green Lantern" dran, was einem Marktanteil von 5,3 Prozent entspricht. In der Zielgruppe wollten durchschnittlich 690.000 Zuschauer den Spielfilm sehen. Vox erreichte damit zwar nicht ganz so starke Werte wie noch zu Beginn des Abends, allerdings noch immer richtig tolle 9,2 Prozent.

Am Gründonnerstag ließ Vox mit dem Film-Duo auch Sat.1 hinter sich. Dort schleppte sich "Criminal Minds: Beyond Borders" nur mühsam durch den Abend und unterhielt nicht mehr als 680.000 Zuschauer. Mehr als dürftige 7,8 Prozent waren damit für Sat.1 nicht zu holen. Insgesamt schalteten 1,73 Millionen Zuschauer ein. Erst als im Anschluss die Mutterserie übernahm, stieg die Zuschauerzahl auf 1,92 Millionen. In der Zielgruppe besserte sich Sat.1 auf 920.000 Zuschauer und 9,0 Prozent, eine zweite Folge legte im Anschluss gar noch auf 9,5 Prozent zu. Bei "Blindspot" zeigte der Pfeil dann allerdings wieder nach unten: Mehr als 530.000 Zuschauer und 7,8 Prozent konnte Sat.1 mit der Serie in der Zielgruppe nicht mehr unterhalten.

Richtig stark war unterdessen am späten Abend Tele 5 mit einem echten Klassiker. "Rambo II – Der Auftrag" unterhielt dort insgesamt 700.000 Zuschauer und brachte es damit bereits auf sehr gute 3,1 Prozent. In der Zielgruppe sollte es mit starken 3,8 Prozent sogar noch ein bisschen besser laufen. 310.000 Zuschauer sahen den Streifen hier. Das half auch "Boomarama 3000", das gegen Mitternacht noch 150.000 Zuschauer beziehungsweise tolle 2,6 Prozent in der Zielgruppe erreichte. Insgesamt blieben 240.000 Zuschauer für Aurel Metz' Show dran. "American Fighter IV – Die Vernichtung" unterhielt zum Start in den Abend übrigens 110.000 Zuschauer in der Zielgruppe und erreichte damit 1,1 Prozent. Insgesamt schalteten 440.000 Zuschauer ein.

Im Disney Channel traf "Sabrina" unterdessen nur auf äußerst wenig Gegenliebe und musste sich mit 60.000 Zuschauern in der Zielgruppe zufrieden geben. Mehr als 0,6 Prozent waren für den Disney Channel damit nicht drin. Insgesamt schalteten durchschnittlich 230.000 Zuschauer ein. "Hindsight" tat sich anschließend entsprechend schwer und holte in der Zielgruppe auch nur Werte von 0,3 und 0,6 Prozent. Super RTL versuchte sein Glück mit alten "Vermisst"-Ausgaben und erreichte damit anfangs 160.000 Zuschauer und 1,9 Prozent, mit einer zweiten Folge immerhin 260.000 Zuschauer und zweieinhalb Prozent. Insgesamt besserte sich "Vermisst" von 380.000 auf 550.000 Zuschauer. "Die Küchenchefs" enttäuschten am späten Abend jedoch mit nur 80.000 Zuschauern in der Zielgruppe für beide Folgen. Mehr als 0,9 und 1,2 Prozent waren damit nicht drin.