Starke Matula-Rückkehr, blasser Dassler-Auftakt

Auch an Karfreitag setzte das ZDF auf ein Krimi-Doppel – und brachte den aus "Ein Fall für zwei" bekannten Privatdetektiv Josef Matula mit einem Film zurück. Das honorierten die Zuschauer mit dem Primetimesieg. Im Ersten taten sich "Die Dasslers" dagegen schwer.

Vor vier Jahren verabschiedete sich Claus Theo Gärtner als Privatdetektiv Josef Matula, am Karfreitag feierte er mit einem aus der Serie ausgekoppelten Krimi seine Wiederauferstehung. Und das gefiel dem Publikum: Mit 5,26 Millionen Zuschauern war "Matula" nach der "Tagesschau" das beliebteste Format. Insgesamt erzielte der Krimi einen Marktanteil von guten 16,8 Prozent, nachdem "Der Alte" zuvor bereits ähnlich stark lief und mit 5,19 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 16,2 Prozent erreichte.

Das Erste blieb mit seinem Adidas-Puma-Film "Die Dasslers – Pioniere, Brüder und Rivalen" dagegen blass. Nur 3,52 Millionen Zuschauer sahen den ersten Teil des Filmevents. Das Erste erreichte damit nur maue 10,8 Prozent und musste sich im Fernduell auch RTL geschlagen geben. Dort brachte man mit dem "Duell der Brüder" bereits vor einem Jahr an Karfreitag einen entsprechenden Film um die Dasslers an den Start und konnte damit noch rund fünf Millionen Zuschauer unterhalten. Immerhin aber: In der jungen Zielgruppe lief es für "Die Dasslers" im Ersten zumindest etwas besser als man es sonst freitags gewohnt ist. 980.000 Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren, womit Das Erste einen Marktanteil von 9,5 Prozent erzielte.

Für den anschließenden ersten Teil des Thrillers "Das Programm" konnten sich dann nur noch 1,95 Prozent erwärmen. Der Marktanteil sackte insgesamt auf miese sieben Prozent herab. Wiederholung konnte auch in der jungen Zielgruppe nicht mehr punkten und musste sich mit 560.000 Zuschauern und fünfeinhalb Prozent begnügen. "Matula" unterhielt in dieser Altersgruppe derweil übrigens 830.000 Zuschauer und erzielte damit 7,6 Prozent, während "Der Alte" zuvor 610.000 junge Zuschauer hatte. Das entspricht einem Marktanteil von 6,1 Prozent.

Während das ZDF mit beiden Krimis in der Primetime gewohnt stark unterwegs war, machte sich am späten Abend dann die Abstinenz der "heute-show" bemerkbar. Den Film "Boyhood" wollten gerade einmal 750.000 Zuschauer sehen. Mehr als 5,3 Prozent war für die Mainzer damit nicht drin. In der jungen Zielgruppe schalteten 250.000 Zuschauer ein, was einem Marktanteil von mauen 4,3 Prozent entspricht.