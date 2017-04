kabel eins punktet mit Spielfilmen in der Daytime

© kabel eins

An Karfreitag setzte kabel eins durchgehend auf Filme – und landete mit der Wiederholung von "Jumanji" am Mittag sogar weit vor RTL. Auch am Vorabend sah es gut aus, die Primetime schlug sich wacker. Anders beim Disney Channel: "Bambi" hatte es dort nicht leicht.

kabel eins wusste am Karfreitag mit verschiedenen Spielfilmen im Tagesprogramm zu überzeugen. Während RTL am Mittag mit "Muppets Most Wanted" noch eine Bruchlandung erlebte und nur 4,4 Prozent erreichte, konnte kabel eins mit der Wiederholung von "Jumanji" durchschnittlich 530.000 Zuschauer in der Zielgruppe unterhalten. kabel eins erzielte damit starke 11,2 Prozent und wusste auch insgesamt mit 860.000 Zuschauern zu überzeugen. "Big Trouble in Little China" erzielte anschließend immerhin noch 7,1 Prozent, nur "Auf der Suche nach dem goldenen Kind" sorgte mit 5,2 Prozent nach den Nachrichten für einen kleinen Hänger.

Während der Vorabend von kabel eins an regulären Werktagen vollkommen brach liegt, war der Sender mit dem Film "Das Krokodil und sein Nilpferd" von solchen Blamagen weit entfernt. 1,19 Millionen Zuschauer sahen den Film insgesamt im Vorabendprogramm. In der Zielgruppe schalteten 570.000 Zuschauer ein, womit kabel eins einen Marktanteil von sehr guten achteinhalb Prozent erreichte. In der Primetime sahen 1,91 Millionen Zuschauer den Klassiker "Die lustige Welt der Tiere", womit insgesamt 5,9 Prozent erreicht wurden. In der Zielgruppe schalteten 590.000 Zuschauer ein, was 5,7 Prozent entspricht. "Spiel mir das Lied vom Tod", das mit 230.000 Zuschauern und 3,5 Prozent in der Zielgruppe enttäuschte, punktete anschließend dann vor allem bei den Älteren und erreichte 970.000 Zuschauer beziehungsweise 5,8 Prozent beim Gesamtpublikum.

Immer wieder holt der Disney Channel echte Klassiker des Trickfilms aus dem Archiv. In der Primetime durfte nun "Bambi" im Kampf um die Gunst der Zuschauer antreten. Das Ergebnis fällt für den Disney Channel allerdings ernüchternd aus: Mit nur 330.000 Zuschauer verlief die Ausstrahlung ziemlich schwer; insgesamt wurde nur ein Prozent erreicht. Auch in der Zielgruppe lief es dabei nicht besser. 110.000 Zuschauer bedeuteten einen Marktanteil von 1,1 Prozent. "Die Nanny" schloss sich dem gar mit nur 0,4 Prozent an, besserte sich bis zur dritten Folge aber immerhin wieder auf 1,3 Prozent.

Das Duell der Familiensender entschied damit Super RTL für sich. Dort durften "Asterix und Kleopatra" antreten und unterhielten insgesamt 780.000 Zuschauer. Die Kölner erreichten damit einen Marktanteil von 2,4 Prozent. In der jungen Zielgruppe entschieden sich durchschnittlich 380.000 Zuschauer für den kultigen Film, womit Super RTL einen Marktanteil von 3,7 Prozent erreichte. Mit "Tom und Jerry" erreichte der Familiensender anschließend noch 250.000 Zuschauer in der Zielgruppe und einen Marktanteil von 2,2 Prozent.

Nachdem es in der vergangenen Woche noch äußerst prächtig für den neuen Animeabend von ProSieben Maxx lief, musste der Männerkanal am Feiertag nun zumindest in der Primetime wieder zurückstecken. "One Piece" kam hier mit nur 90.000 Zuschauern in der Zielgruppe nicht über magere 0,9 Prozent hinaus. "Death Note" steigerte sich jedoch im Anschluss bereits auf 130.000 Zuschauer und 1,3 Prozent. Bei "Psycho Pass" stand dank 210.000 Zuschauern in der Zielgruppe dann schon wieder ein Wert von 2,3 Prozent auf der Uhr. Die anschließenden Animes bewegten sich durchgehend bei rund zweieinhalb Prozent.