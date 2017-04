"Grill den Henssler" schwach wie seit drei Jahren nicht

© Vox/Frank W. Hempel

Die Osterkonkurrenz war für Steffen Henssler offenbar zu stark: Seine Vox-Show "Grill den Henssler" lief so schwach wie seit drei Jahren nicht und fiel sogar unter den Senderschnitt. Damit musste man sich unter anderem Sat.1 geschlagen geben.

Während andere Sender sich am Ostersonntag feiertagsgemäß für eine etwas andere Programmierung entschieden, schickte Vox auch diesmal seine Show "Grill den Henssler" an den Start. Henssler tat sich im Osterumfeld dabei nun ungewöhnlich schwer: Mit 740.000 Zuschauern in der Zielgruppe erreichte die Kochshow nur einen Marktanteil von durchwachsenen sieben Prozent. So mau lief es für "Grill den Henssler" seit dem Start des Formats vor drei Jahren nicht mehr. Zuletzt erreichte die Show im April 2014 einen niedrigeren Marktanteil. Damals wurden nur 6,4 Prozent erreicht.

Auch insgesamt lief es für "Grill den Henssler" wieder schwächer, im Vergleich zur Vorwoche verlor die Show knapp eine halbe Million Zuschauer. Übrig blieben 1,58 Millionen Zuschauer. Beinahe erreichte "Grill den Henssler" damit ein neues Tief: Nur einmal lief es für die Show bislang schlechter, als bei einem Sommerspecial im vergangenen Jahr lediglich 1,30 Millionen Zuschauer einschalteten. Diesmal erreichte Vox mit der Show einen Marktanteil von 5,4 Prozent.

Die Kölner mussten sich diesmal auch Sat.1 geschlagen geben. Dort erreichte der Streifen "Die Schadenfreundinnen" zur besten Sendezeit im Schnitt 2,08 Millionen Zuschauer und sechseinhalb Prozent. In der Zielgruppe schalteten 1,18 Millionen Zuschauer ein, womit ein Marktanteil von zehneinhalb Prozent erzielt wurde. Für Sat.1 lief es damit auch besser als für ProSieben, wo "Der Hobbit – Smaugs Einöde" nur 940.000 Zuschauer in der Zielgruppe unterhielt und damit nicht über ernüchternde 8,8 Prozent hinaus kam. Insgesamt schalteten 1,55 Millionen Zuschauer ein. Bei Sat.1 blieben im Anschluss übrigens 750.000 Zuschauer für "Nach 7 Tagen – Ausgeflittert" dran, was einem Marktanteil von 9,3 Prozent entspricht. Insgesamt sahen 1,19 Millionen Zuschauer zu.

kabel eins punktete unterdessen mit einem "Hot-Shots"-Doppel. Der erste Teil, "Die Mutter aller Filme", lockte zur besten Sendezeit insgesamt 1,05 Millionen Zuschauer zum Sender. In der Zielgruppe schalteten 590.000 Zuschauer ein, womit kabel eins einen Marktanteil von soliden 5,3 Prozent erreichte. Der zweite Teil legte im Anschluss dann noch einmal eine Schippe zu und steigerte sich auf 690.000 Zuschauer und gute 7,0 Prozent. Insgesamt sahen 1,11 Millionen Zuschauer "Hot Shots 2 – Der 2. Versuch". "Road Trip" brachte es am späten Abend in der Zielgruppe mit 330.000 Zuschauern dann noch auf 6,0 Prozent.