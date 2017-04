Marathon-Programmierung macht kleine Sender froh

© ZDF/Frank Hempel

Feiertage bestreiten vor allem kleinere Sender mit Marathon-Programmierungen einzelner Formate. Das funktionierte mit so unterschiedlichen Sendungen wie "Crazy Clips", "Kommissar Rex" oder "Bares für Rares". Stark präsentierten sich auch n-tv und Sport1

Was vor wenigen Jahren noch eine ungewöhnliche Ausnahme darstellte, ist inzwischen vor allem an Feiertagen zur Allzweck-Waffe der kleineren Sender geworden: Marathon-Programmierungen einzelner Formate über viele Stunden hinweg. Und die funktionieren tatsächlich in vielen Fällen erstaunlich gut. Dass Sat.1 Gold nicht nur beim Gesamtpublikum einen Marktanteil von 2,3 Prozent erreichte, sondern auch bei den 14- bis 49-Jährigen, ist vor allem "Kommissar Rex" zu verdanken. Obwohl Sat.1 Gold sich bekanntlich eigentlich an ein älteres Publikum wendet, war Sat.1 Gold damit beim jungen Publikum der stärkste der kleineren Sender, wie ein Blick auf unsere Tagesmarktanteils-Grafik zeigt.

Sat.1 Gold zeigte "Kommissar Rex" durchgehend zwischen 13:45 Uhr und 22:45 Uhr. Besonders am Nachmittag sorgte das für hervorragende Marktanteile von bis zu 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Fast eine halbe Million Zuschauer saß am Nachmittag bereits vor dem Fernseher. Über den Abend gelang es zwar nicht, dieses Marktanteils-Niveau zu halten, trotzdem reichte es auch in der Primetime immerhin noch für bis zu 1,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und bis zu 2 Prozent beim Gesamtpublikum.

Sixx hangelte sich unterdessen vom frühen Morgen bis um 20:15 Uhr mit "Crazy Clips - Die witzigsten Videos der Welt" über den Tag. Und das mit erstaunlichem Erfolg: Die Marktanteile zogen im Lauf der Zeit immer weiter an, lagen ab 16 Uhr bereits bei 3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und erreichte um 17:45 Uhr mit 3,8 Prozent ihren Höhepunkt. 470.000 Zuschauer sahen zu diesem Zeitpunkt zu. Mit stärkerer Konkurrenz ging's am Vorabend dann zwar etwas runter, rund 2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren aber trotzdem Werte weit über dem Senderschnitt.

Marathon kann man unterdessen auch bei ZDFneo: Dort lief ab kurz nach 16 Uhr über vier Stunden lange "Bares für Rares", was in der Spitze über eine Million Zuschauer erreichte. Die Marktanteile stiegen auf bis zu 5,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dass ein Marathon aber nicht immer funktioniert, zeigt der Blick auf zwei andere Sender. ProSieben Max versuchte zwischen 14 Uhr und 20:15 Uhr mit "Ax Men - Die Holzfäller" zu punkten. Die Marktanteile pendelten aber zunächst nur zwischen 0,3 und 0,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Erst um 19:15 Uhr zog der Marktanteil dann plötzlich auf 1,7 Prozent an. Auch Abends war dann wieder Marathon-Zeit, diesmal mit "Jadefieber - Auf der Jagd nach dem grünen Gold". Auch hier zunächst mit begrenztem Erfolg: Bis 21:40 Uhr lag der Marktanteil noch bei weniger als einem Prozent, dann ging's aber am späteren Abend doch noch deutlich nach oben, kurz vor Mitternacht wurde die 2-Prozent-Marke erreicht.

Eher durchwachsen lief das Marathon-Konzept auch bei DMAX,wo den ganzen Tag über nur "Shark Tank", die US-Version der "Höhle der Löwen", zu sehen war. Nachmittags gegen 14:30 Uhr reichte das mal für gute 2,0 Prozent Marktanteil, zwei Stunden später lag das Format aber bei nur 0,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Etwa in diesem Schwankungsbereich pendelten die Sendungen den ganzen Tag über, alles in allem war es damit nur ein mäßiger Tag für den Männersender.

Ganz ohne Marathon-Programmierungen konnten noch zwei andere Sender punkten. Bei n-tv kann man sich über einen hervorragenden Tagesmarktanteil von 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen freuen. Auch beim Gesamtpublikum lief's mit 1,6 Prozent sehr gut. Hier überzeugten unter anderem die Nachrichten, die sich schwerpunktmäßig mit dem Ausgang des Referendums in der Türkei und den daraus resultierenden Folgen beschäftigten. Auch die Reportage "Alle macht für Erdogan" punktete mit 3,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Ein erfolgreicher Tag war's auch für Sport1: Der Tagesmarktanteil belief sich auf 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Highlight war hier die Übertragung des Zweitliga-Spiels zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart, die 1,16 Millionen Zuschauer im Schnitt verfolgten. 3,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren das Ergebnis. Auch die "Telekom Spieltagsanalyse" lief im Anschluss mit 410.000 Zuschauern und Marktanteilen von 1,8 Prozent (Gesamtpublikum) und 2,5 Prozent (14-49) sehr gut.