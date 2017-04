Verlängerung beschert Sky 10 Prozent Marktanteil

© UEFA

Das spannende Viertelfinal-Rückspiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München in der Champions League bescherte Sky einen neuen Saison-Rekord. In der Verlängerung wurde die 10-Prozent-Marke in der Zielgruppe geknackt. Auch Sport1 punktete

Erst in der Verlängerung und in Unterzahl musste sich der FC Bayern München am Dienstagabend geschlagen geben: Das spannende Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid bescherte Sky hervorragende Quoten. Im Schnitt sahen 1,42 Millionen Zuschauer die Champions-League-Übertragung während der regulären Spielzeit - hier sind wie bei Sky üblich die Konferenz sowie die beiden Einzel-Übertragungen zusammengerechnet, der größte Teil entfiel aber natürlich auf das Bayern-Spiel. Der Marktanteil lag bei 4,6 Prozent beim Gesamtpublikum und sogar 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Während der Nachspielzeit waren dann noch ein paar Zuschauer mehr dabei. 1,52 Millionen wurden hier nun gezählt. Aufgrund der zu fortgeschrittener Stunde ingesamt niedrigeren TV-Nutzung, stiegen die Marktanteile natürlich deutlich an: 7,0 Prozent wurden beim Gesamtpublikum erzielt, bei den 14- bis 49-Jährigen knackte Sky sogar die Zweistelligkeit: Genau 10,0 Prozent betrug der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Wie immer gilt: In diesen Zahlen sind all jene nicht erfasst, die - beispielsweise mangels eines Sky-Abos - das Spiel in einer Kneipe oder ähnlichem verfolgt haben.

Viele Fußball-Fans ohne Sky-Abo wichen offenbar auch auf Sport1 aus, wo zwar keine Live-Bilder zu sehen waren, dafür aber im "Fantalk" parallel übers Spiel diskutiert wurde. Im Schnitt 960.000 Zuschauer erreichte die Sendung, das entsprach Marktanteilen von 3,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - neuer Allzeit-Rekord. In der Spitze waren 1,68 Millionen Zuschauer mit dabei.