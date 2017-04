"Charité" siegt zum Abschied, auch Sat.1 punktet

© ARD/Nik Konietzny

"Charité" konnte zum Abschied die starken Quoten halten und holte erneut den Tagessieg. Punkten konnte trotz starker Fußball-Konkurrenz aber auch Sat.1 mit Til Schweiger und Akte. Fürs ZDF lief der Drogeriemarkt-Test bei den Jüngeren richtig gut

Die erste Staffel von "Charité" ist zu Ende - und auch wenn nach dem herausragenden Start mit über acht Millionen Zuschauern im Lauf der Wochen ein paar Zuschauer auf der Strecke blieben: Bis zuletzt war "Charité" ein großer Erfolg für das Erste. Die letzte Folge sahen nun 6,6 Millionen Zuschauer, etwa genauso viele wie in der vergangenen Woche. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 20,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigne wurden 12,2 Prozent erreicht - bei Jung und Alt lag die Serie also weit über dem Senderschnitt. Im Anschluss sahen noch 5,48 Millionen Zuschauer bie "In aller Freundschaft" zu.

Zuschauer-Trend: Charité



Doch nicht nur Das Erste hat beim Blick auf die Quoten vom Dienstagabend Grund zur Freude. Das DZF punktete mit seinem Drogeriemarkt-Test in "ZDFzeit2 vor allem bei den Jüngeren: Mit 3,34 Millionen Zuschauern und 10,3 Prozent Marktanteil lief es beim Gesamtpublikum zwar unspektakulär, 9,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lagen aber weit über dem Senderschnitt. "Frontal 21" konnte dieses Quotenniveau im Anschluss allerdings bei Weitem nicht halten: Der Marktanteil beim jüngeren Publikum wurde auf 4,7 Prozent fast halbiert. 2,63 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu.

Sehr zufrieden sein kann man mit dem Dienstagabend auch bei Sat.1: "Kokowääh 2" holte erfreuliche 12,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 2,07 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Damit lag Sat.1 um 20:15 Uhr beim jungen Publikum in etwa gleichauf mit "Charité" und auch "Bones", das bei RTL zum Start in den Abend 12,3 Prozent erreichte. Im Anschluss an den Til-Schweiger-Film schlug sich auch "Akte" gut und erreichte erneut einen zweistelligen Marktanteil, der diesmal bei 10,2 Prozent bei den 14- bsi 49-Jährigen lag. Bei RTL ging's im Lauf des Abends unterdessen Stück für Stück bergab: Die zweite "Bones"-Folge erreichte noch 11,7 Prozent Marktanteil, "CSI" blieb bei 9,3 Prozent hängen. Und eine Woche vor dem Serienfinale lief es für "Person of Interest" mit nur 8,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe am späten Abend schlecht.

Nicht gut sah es am späteren Abend auch für ProSieben aus: "Circus Halligalli" musste sich mit nur 7,5 Prozent Marktanteil zufrieden geben, nachdem zuvor die vier "Simpsons"-Folgen mit Marktanteilen zwischen 8,9 und 10,1 Prozent schon icht überzeugten. "Empire" bleibt auch in Staffel 2 am späten Abend zudem ein Totalausfall: Miserable 5,1 Prozent betrug der Marktanteil diesmal bei den 14- bis 49-Jährigen.