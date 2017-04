Sport1 überholt mit Schalke-Aus die private Konkurrenz

© Sport1

Knapp drei Millionen Zuschauer sahen am Donnerstag das bittere Aus von Schalke 04 in der Europa League. Einen Saison-Rekord gab's aus Quotensicht zwar nicht, dennoch erreichte Sport1 mit dem Spiel mehr Zuschauer als RTL & Co.

Aus deutscher Sicht war es keine gute Woche im europäischen Fußball: Nach dem Aus von Bayern und Dortmund in der Champions League, verpasste am Donnerstag nun auch auch Schalke das Weiterkommen in der Europa League. Ärgerlich ist das auch für Sport1, wo man aus Quotensicht bei den verbleibenden Partien wohl wieder kleinere Brötchen backen muss. In dieser Woche stimmten die Quoten aber noch einmal: 2,94 Millionen Zuschauer sahen das Rückspiel der Schalker gegen Ajax Amsterdam, das erst in der Verlängerung entschieden wurde.

Im Vergleich zum Hinspiel zog die Reichweite somit um etwa eine Million Zuschauer an - keine andere Sendung eines Privatsenders verzeichnete am Donnerstag in der Primetime eine höhere Reichweite als Sport1. Für einen neuen Saison-Rekord reichte es allerdings nicht: Den markiert das deutsche Europa-League-Duell zwischen Gladbach und Schalke, das kürzlich sogar von mehr als 3,3 Millionen Fans gesehen wurde. Die Quoten des Viertelfinals aus dem Vorjahr blieben zudem unerreicht: Damals hatten sogar über sechs Millionen Zuschauer eingeschaltet, als Jürgen Klopps FC Liverpool die Dortmunder aus dem Wettbewerb warfen.

Zufrieden kann man bei Sport1 aber natürlich trotzdem sein, immerhin waren in der Spitze bis zu 4,09 Millionen Fans dabei, der Marktanteil des Spiels lag zudem mit 11,3 Prozent meilenweit über den Normalwerten des Senders. Und auch in der Zielgruppe brachte es die Live-Übertragung auf einen zweistelligen Wert: 910.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen richtig guten 10,0 Prozent Marktanteil. Weitere 480.000 Zuschauer zählte übrigens Sky mit Einzelspielen und Konferenz, bei der Verlängerung waren sogar 530.000 Zuschauer dabei. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe zu diesem Zeitpunkt bei hervorragenden 3,4 Prozent.

Sport1 punktete unterdessen im weiteren Verlauf des Abends mit den Highlights und Zusammenfassungen weiterer Spiele: Bis weit nach Mitternacht waren im Schnitt noch 620.000 Zuschauer dabei, die für 6,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten. Die Vorberichterstattung hatte es ab 19:00 Uhr immerhin bereits auf 410.000 Zuschauer gebracht. Sehen lassen können sich auch die Tagesmarktanteile: Beim Gesamtpublikum verzeichnete der Sender am Donnerstag starke 4,0 Prozent und lag damit klar vor RTL II und kabel eins, beim jungen Publikum lief's zudem mit 3,8 Prozent ähnlich gut.