Vox: "Chicago"-Dreier bringt Besserung am Freitag

© NBC

Zwar bewegte sich "Chicago Fire" noch unterhalb des Senderschnitts, besser als zuletzt für "Law & Order: SVU" lief es aber allemal. "Chicago PD" hat trotz eines Bestwerts noch Luft nach oben. Bei kabel eins kann derweil auch "NCIS: New Orleans" nichts reißen.

Lange hat Vox versucht, sich am Freitagabend mit etlichen Folgen von "Law & Order: Special Victims Unit" über Wasser zu halten. Funktioniert hat dies aber schon lange nur noch bedingt, sodass dem Sender etwas Abwechslung zum Start ins Wochenende gut tun dürfte. Seit diesem Freitag setzte Vox nun auf die "Chicago"-Serien und startete mit einer Doppelfolge von "Chicago Fire" in den neuen Serienabend. 670.000 Zuschauer sahen die erste Folge, während 720.000 Zuschauer die zweite Folge in der Zielgruppe sahen. Mit Marktanteilen von 6,8 und 6,7 Prozent bewegte sich "Chicago Fire" zwar unter dem Senderschnitt – doch besser als zuletzt mit "Law & Order: SVU" lief es allemal.

Insgesamt betrachtet startete Vox mit 1,38 Millionen Zuschauern in den Abend und konnte sich im Anschluss auf 1,30 Millionen Zuschauer steigern. "Chicago Fire" bewegte sich damit zum Beginn der neuen Staffel noch leicht unter den Werten, die einst am Montagabend erreicht wurden. Auf Anhieb besser lief es für "Chicago PD": Die Fortsetzung der ersten Staffel sprach an diesem Freitag 1,06 Millionen Zuschauer an und erreichte insgesamt damit 3,9 Prozent. In der Zielgruppe war mit 540.000 Zuschauern sogar ein neuer Bestwert drin. Allerdings: Wirklich gut lief es für "Chicago PD" angesichts eines Marktanteils von lediglich fünfeinhalb Prozent dennoch noch nicht. Das auf nur noch eine Folge gestutzte "Law & Order: SVU" unterhielt am späten Abend dann noch 400.000 Zuschauer und erreichte damit 5,2 Prozent.

Sehr enttäuschend lief es unterdessen für kabel eins, wo man neuerdings "Navy CIS: New Orleans" ins Rennen schickt. Zur besten Sendezeit wurden damit allerdings lediglich 270.000 Zuschauer erreicht. kabel eins erzielte damit nicht mehr als miese 2,7 Prozent. Die zweite Folge steigerte sich zwar minimal auf 310.000 Zuschauer, konnte mit nur 2,9 Prozent allerdings auch nichts reißen. Insgesamt schalteten 670.000 Zuschauer die erste Folge ein. Die zweite unterhielt im Anschluss 760.000 Zuschauer. Mit "The Mentalist" konnte kabel eins im Anschluss 350.000 Zuschauer in der Zielgruppe ansprechen und sich auf 3,6 Prozent steigern. Auch die zweite Folge holte diesen Marktanteil. Mit der dritten Folge des Abends besserte sich kabel eins dann sogar noch auf 5,6 Prozent.

Auch für ProSieben hätte es zumindest einen Hauch besser laufen können. Durchschnittlich entschieden sich 990.000 Zuschauer in der Zielgruppe für den Streifen, der damit die Zweistelligkeit knapp verpasste. ProSieben musste sich mit 9,6 Prozent begnügen; wirklich voran kommt der Sender damit nicht. Insgesamt schalteten 1,40 Millionen Zuschauer ein. Bei "Constantine" blieben im Anschluss 970.000 Zuschauer dran. In der Zielgruppe sahen durchschnittlich 690.000 Zuschauer zu, womit der Spielfilm einen Marktanteil von durchwachsenen 9,2 Prozent erreichte.