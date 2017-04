"Honigfrauen" gut, aber deutlich hinter dem "Tatort"

© ZDF/Leo Pinter

Der ZDF-Dreiteiler "Honigfrauen" hat es auf dem Sendeplatz am Sonntagabend gewiss nicht leicht. Zum Auftakt sah es dennoch sehr gut aus, auch wenn der "Tatort" im Ersten in weiter Ferne war. Bei ZDFneo tat sich "Diktator" sehr schwer.

Der "Tatort" hat am Sonntag mal wieder alles abgeräumt, was es abzuräumen gab. Mit 9,34 Millionen Zuschauern sicherte sich Das Erste Rang eins in den Quotencharts und auch bei den jungen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren gab es mit 2,66 Millionen Zuschauern kein Weg am Krimi-Dauerbrenner vorbei. Während es schon bei den jungen Zuschauern mit 20,1 Prozent Marktanteil sehr gut aussah, lag der Wert insgesamt mit 25,4 Prozent noch etwas höher.

Da hatten es die "Honigfrauen" im ZDF gewiss nicht leicht, zumal auch RTL mit "Fifty Shades of Grey" einen Quotenkracher ins Rennen schickte. Doch der erste Teil des Dreiteilers schlug sich mit Blick auf die starke Konkurrenz richtig gut: 5,20 Millionen Menschen schalteten zur besten Sendezeit ein, das entsprach 14,1 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren immerhin noch 8,1 Prozent drin - damit lag "Honigfrauen" über dem Schnitt des ZDF. Teil zwei und drei zeigt der Sender an den nächsten Sonntagen.

Noch deutlich besser lief es im Anschluss für das ZDF mit dem "heute-journal". Die Wahl in Frankreich und der Parteitag der AfD waren akute Themen, die die Sendung prägten. Mit 6,20 Millionen Zuschauern und 18,9 Prozent überzeugte die Nachrichtensendung. Ein kurzes "Tagesthemen Extra" kam nach dem "Tatort" auf 5,56 Millionen Zuschauer und 16,2 Prozent, die reguläre "Tagesthemen"-Ausgabe erreichte nach dem zweiten Krimi des Abends nur noch 2,07 Millionen Menschen und 12,4 Prozent.

ZDFneo tat sich am Sonntag vergleichsweise schwer. Schon "Bella Block" kam ab 20:15 Uhr nur auf 500.000 Zuschauer und 1,4 Prozent Marktanteil, das neue Format "Diktator" schmierte im Anschluss allerdings völlig ab. Nur 180.000 Menschen sahen sich die erste Folge an, 140.000 waren es bei Episode zwei der Dokureihe. Mit jeweils 0,6 Prozent Marktanteil blieb das Format unter dem Senderschnitt und auch bei den jungen Zuschauern lief es mit 0,6 und 0,9 Prozent nicht rund.